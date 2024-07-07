È la notte dei Premi Flaiano, ecco tutti i premiati

Si svolgerà stasera a Pescara, in piazza Salotto, la cerimonia finale di premiazione dei vincitori della Cinquantunesina edizione dei Premi Internazionali Flaiano di Cinema, Televisione, Teatro e Giornalismo annunciati nei giorni scorsi dalla Presidente Carla Tiboni. Diretta su Rete8 a partire dalle ore 20,30.
PREMI SEZIONE CINEMA
PREMIO MIGLIOR REGIA: ANTONIO ALBANESE, CENTO DOMENICHE
PREMIO MIGLIOR SCENEGGIATURA: MICHELE RIONDINO E MAURIZIO BRAUCCI, “PALAZZINA LAF”
PREMIO MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE: MICHELE RIONDINO, PALAZZINA LAF
PREMIO MIGLIOR INTERPRETAZIONE FEMMINILE: PILAR FOGLIATI, ROMEO È GIULIETTA
PREMIO MIGLIOR DOCUMENTARIO: FRANCESCO MUNZI, KRIPTON
PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: GIOVANNA MEZZOGIORNO PER IL LIBRO “Ti racconto il mio cinema”. Ed. Mondadori.
PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE A NERI MARCORÈ per la regia di ZAMORA;
PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO AL FILM C’È ANCORA DOMANI
Il PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO PER IL CONCORSO ITALIANO A CLAUDIO BISIO, L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI
PREMI SEZIONE TEATRO
PREMIO ALLA CARRIERA: FRANCESCA BENEDETTI
PREMIO MIGLIOR REGIA: LEONARDO LIDI, “ZIO VANJA”
PREMIO SPECIALE MIGLIOR ATTORE: PAOLO ROSSI, “DA QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO”
MIGLIOR ATTORE: GIORGIO COLANGELI, “I DUE PAPI “
PREMIO SPECIALE MIGLIOR ATTRICE: ANNA DELLA ROSA, “ANTONIO E CLEOPATRA”
PREMIO MIGLIOR ATTRICE: LARA SANSONE, “LA FESTA DI MONTEVERGINE”
PREMIO MIGLIORE REGIA MUSICAL: CHIARA NOSCHESE, “CHICAGO”
PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: TERESA MANNINO, “IL GIAGUARO MI GUARDA STORTO”
PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: CARMEN SEPEDE, “IL MIO NOME È TEMPESTA. IL DELITTO MATTEOTTI”
PREMI SEZIONE TELEVISIONE
PREMIO MIGLIOR SCENEGGIATURA TELEVISIVA: FRANCESCA ARCHIBUGI, GIULIA CALENDA, ILARIA MACCHIA, FRANCESCO PICCOLO, per la serie televisiva “LA STORIA” , Rai1
PREMIO MIGLIOR REGIA TELEVISIVA: LUCA RIBUOLI, per la serie televisiva “CALL MY AGENT”, Sky Serie
PREMIO MIGLIOR ATTORE: CLAUDIO GIOÈ, per la serie televisiva “MÀKARI 3”, Rai1
PREMIO MIGLIOR ATTRICE: MIRIAM LEONE, “I LEONI DI SICILIA”, serie originale Disney +
PREMIO MIGLIOR PROGRAMMA: PIF, “CARO MARZIANO”, Rai3
PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: STEFANO VICARIO, PER LA REGIA DI “SANREMO”
PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO A: MARISKA HARGITAY, per la serie tv più longeva degli Stati Uniti: LAW & ORDER, TOP CRIME Mediaset
PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO DI GIORNALISMO ALLA CARRIERA: DOMENICO QUIRICO