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È la notte dei Premi Flaiano, ecco tutti i premiati

Appuntamento stasera in piazza Salotto. Diretta su Rete8 a partire dalle ore 20,30

Redazione
Cultura
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Si svolgerà stasera a Pescara, in piazza Salotto,  la cerimonia finale di premiazione dei vincitori della Cinquantunesina edizione dei  Premi Internazionali Flaiano di Cinema, Televisione, Teatro e Giornalismo annunciati nei giorni scorsi dalla Presidente Carla Tiboni. Diretta su Rete8 a partire dalle ore 20,30.

PREMI SEZIONE CINEMA

PREMIO MIGLIOR REGIA: ANTONIO ALBANESE,  CENTO DOMENICHE

PREMIO MIGLIOR SCENEGGIATURA: MICHELE RIONDINO E MAURIZIO BRAUCCI, “PALAZZINA LAF”

PREMIO MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE: MICHELE RIONDINO, PALAZZINA LAF

PREMIO MIGLIOR INTERPRETAZIONE FEMMINILE: PILAR FOGLIATI, ROMEO È GIULIETTA

PREMIO MIGLIOR DOCUMENTARIO: FRANCESCO MUNZI, KRIPTON

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: GIOVANNA MEZZOGIORNO PER IL LIBRO “Ti racconto il mio cinema”. Ed. Mondadori.

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE A NERI MARCORÈ  per la regia di ZAMORA;

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO AL FILM C’È ANCORA DOMANI

 

Il PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO PER IL CONCORSO ITALIANO  A CLAUDIO BISIO, L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI

 

PREMI SEZIONE TEATRO

PREMIO ALLA CARRIERA: FRANCESCA BENEDETTI

PREMIO MIGLIOR REGIA: LEONARDO LIDI, “ZIO VANJA”

PREMIO SPECIALE MIGLIOR ATTORE: PAOLO ROSSI, “DA QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO”

MIGLIOR ATTORE: GIORGIO COLANGELI, “I DUE PAPI “

PREMIO SPECIALE MIGLIOR ATTRICE: ANNA DELLA ROSA, “ANTONIO E CLEOPATRA”

PREMIO MIGLIOR ATTRICE: LARA SANSONE, “LA FESTA DI MONTEVERGINE”

PREMIO MIGLIORE REGIA MUSICAL: CHIARA NOSCHESE, “CHICAGO”

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: TERESA MANNINO, “IL GIAGUARO MI GUARDA STORTO”

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: CARMEN SEPEDE, “IL MIO NOME È TEMPESTA. IL DELITTO MATTEOTTI”

 

PREMI SEZIONE TELEVISIONE

PREMIO MIGLIOR SCENEGGIATURA TELEVISIVA: FRANCESCA ARCHIBUGI, GIULIA CALENDA, ILARIA MACCHIA, FRANCESCO PICCOLO, per la serie televisiva “LA STORIA” , Rai1

PREMIO MIGLIOR REGIA TELEVISIVA: LUCA RIBUOLI, per la serie televisiva “CALL MY AGENT”,  Sky Serie

PREMIO MIGLIOR ATTORE: CLAUDIO GIOÈ, per la serie televisiva “MÀKARI 3”, Rai1

PREMIO MIGLIOR ATTRICE: MIRIAM LEONE, “I LEONI DI SICILIA”, serie originale Disney +

PREMIO MIGLIOR PROGRAMMA: PIF, “CARO MARZIANO”, Rai3

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO SPECIALE: STEFANO VICARIO, PER LA REGIA DI “SANREMO”

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO A: MARISKA HARGITAY, per la serie tv più longeva degli Stati Uniti: LAW & ORDER, TOP CRIME Mediaset

PREMIO INTERNAZIONALE FLAIANO DI GIORNALISMO ALLA CARRIERA: DOMENICO QUIRICO

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