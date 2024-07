Alla cantautrice abruzzese Lara Molino il Serpente d’Oro

La cantautrice abruzzese Lara Molino verrà premiata durante la seconda edizione de La Notte dei Serpenti con il Serpente d’Oro, “per aver contribuito, con la sua musica, a sdoganare e diffondere la lingua abruzzese, oltre i confini regionali”. La manifestazione, che si svolgerà stasera a Pescara, è stata ideata e diretta artisticamente dal Maestro Enrico Melozzi e ospiterà grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale, come Al Bano, Colapesce Dimartino, Coma_cose, Filippo Graziani, Giovanni Caccamo, Noemi e Umberto Tozzi, che canteranno le loro canzoni rivisitate in chiave abruzzese ed eseguite, dal vivo, con l’Orchestra dei Serpenti diretta proprio Maestro Melozzi.

Il riconoscimento che la cantautrice riceverà oggi, nel corso della serata, sottolinea, ancora una volta, l’importanza del mantenere vive le tradizioni e della loro trasmissione alle nuove generazioni e verrà consegnato da Adele D’Atri, Responsabile Territoriale Retail Abruzzo Sud della Direzione Regionale Centro Est di BPER Banca.

“Ringrazio molto il maestro Melozzi e tutti gli organizzatori de La Notte dei Serpenti per questo premio che vivo con grande emozione – afferma la cantautrice Lara Molino - e come incoraggiamento a continuare nella direzione del dialetto e della musica popolare, intrapresa da diversi anni, grazie alla quale, ho avuto modo di conoscere e amare ancora di più, la mia terra. Vi aspetto stasera, allo Stadio del Mare di Pescara, per una grande festa del dialetto e della musica, per la festa di un popolo, quello abruzzese, che si riunisce sotto lo stesso cielo per consolidare il legame con le proprie radici e la propria cultura”.