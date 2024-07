Va in archivio a Penne il Festival delle Arti Premio letterario internazionale 2024

Ieri, 27 luglio, nell'Auditorium San Giovanni Evangelista a Penne, si è concluso il Festival delle Arti Premio letterario internazionale 2024. La manifestazione, che quest’anno è giunta alla settima edizione, si è svolta dal 20 luglio fino alla giornata finale del 27 luglio. Il 20 luglio c’è stata la premiazione dei partecipanti scrittori e poeti e di tre persone che sono state premiate per la carriera come l’imprenditore Brunello Cucinelli, alla cultura come Mimmo Sarchiapone artista incisore, Antonio Di Vincenzo architetto studioso e cultore della materia e Gennaro Spinelli artista musicista.

Durante i sette giorni nell’auditorium sono state installate la mostra “C’era una volta Penne” di Mimmo Sarchiapone che ha esposto molte delle sue incisioni, la Mostra delle foto del Venerdì Santo a Penne e l’abito e le ceramiche di Margherita d’Austria. Il pomeriggio conclusivo è stato allietato dai canti abruzzesi del coro Circolo Acli 2000 diretto dal Maestro Giancarlo Fusco.

Dopo i saluti della presidente del Premio Vittorina Castellano, dell’assessore alla cultura del Comune di Penne Semproni e del presidente delle Proloco di Penne Gabriele Vellante e una prima esibizione del coro, è iniziato il Reading poetico con la presentazione di libri e lettura di poesie. Vittorina Castellano ha presentato il suo testo Storie d’Abruzzo scritto per far conoscere tradizioni e storie che altrimenti andrebbero perdute.

Dante Marianacci ha parlato di Frank Kafka e del libro scritto, Le Cronachette Praghesi, per il centenario della sua morte e ha letto una poesia da lui scritta. Hanno letto i brani poetici Franca Mulcirri, Emilio Marcone, Lucio Vitullo, Caterina Franchetta, Adolfo Ciaccio, Sandra De Felice, Lucia Di Pietro, Ireneo Recchia, Alessio Scancella, Gabriele Ruggieri e Tina Troiani. L’associazione Montereale con Michela Cicchitto ha presentato il libro dell’associazione Il cammino di Margherita.

A conclusione dell’evento l’assessore Semproni e il presidente della Proloco Penne Vellante hanno proclamato la fotografia vincitrice di Matteo Auriemma della Mostra delle foto del Venerdì Santo a Penne che verrà utilizzata per tutte le pubblicità e manifestazioni per il prossimo venerdì santo 2025. Saluti e ringraziamenti a tutti per questa settima edizione finita con grande successo con l’augurio di un nuovo proficuo incontro per il 2025.