“L’età fragile” diventerà un film

Indigo Film e HT Film hanno acquisito i diritti del libro vincitore del Premio Strega e del Premio Strega Giovani 2024 “L'età fragile” di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi), attualmente primo in classifica nelle vendite. Già un altro premiato romanzo della scrittrice abruzzese, “L'Arminuta” era diventato nel 2021 un film con la regia di Giuseppe Bonito con Sofia Fiore e Vanessa Scalera, vincitore di un David di Donatello per la sceneggiatura non originale (la stessa Di Pietrantonio con Monica Zappelli).

"Siamo onorati di poter lavorare sull'Età fragile, una storia sulla sopravvivenza alla vita e sulla fragilità come componente stessa dell'essere umano: la vulnerabilità è protagonista e compagna di tutti i personaggi, negli episodi del passato e in quelli del presente, riuscendo a raccontare la complessità dei legami umani in un'ambientazione suggestiva e dall'alto valore cinematografico" dichiarano i produttori di Indigo Film e HT Film.

Non esiste un'età senza paura. Siamo fragili sempre, da genitori e da figli, quando bisogna ricostruire e quando non si sa nemmeno dove gettare le fondamenta. Ma c'è un momento preciso, quando ci buttiamo nel mondo, in cui siamo esposti e nudi, e il mondo non ci deve ferire. Per questo Lucia, che una notte di trent'anni fa si è salvata per un caso, adesso scruta con spavento il silenzio di sua figlia. Quella notte al Dente del Lupo c'erano tutti. I pastori dell'Appennino, i proprietari del campeggio, i cacciatori, i carabinieri. Tutti, tranne tre ragazze che non c'erano più. Edito da Einaudi, L'età fragile è attualmente il libro più venduto in Italia.