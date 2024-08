Tingeltangel diventa spettacolo e anima l'Estate dell'Aratro

Dopo diversi appuntamenti con le "prove aperte" al pubblico, Tingeltangel diventa uno spettacolo prodotto da Arotron per la regia di Franco Mannella e va in scena per la prima volta proprio a Pianella nell'ambito dell'Estate dell'Aratro sabato 10 agosto alle ore 21 nell'Anfiteatro di Paglia delle Terre dell'Arotron in contrada Santa Scolastica.

Tingeltangel è un termine associato a Karl Valentin, famoso autore e comico tedesco vissuto esattamente un secolo fa, negli anni '20. Tingeltangel era il nome di un locale notturno di Monaco di Baviera, gestito da Valentin insieme al suo collaboratore LIesl Karlstadt. Un luogo di spettacolo eccentrico e surreale, in cui i due attori si esibivano in sketch comici, performance teatrali e numeri musicali. La loro comicità era basata su giochi di parole, situazioni paradossali e surreali che, inevitabilmente, sfociavano in una forte satira sociale.

I testi di Tingeltangel compiono un secolo pieno e sono ancora divertenti e incredibilmente attuali, e la "Compagnia dell'Aratro" ne ha tratto forte ispirazione per arricchire il proprio percorso di ricerca teatrale, cogliendo l'occasione di approfondire lo studio e la pratica dei "tempi comici": sul palco oltre a Franco Mannella, ci sono Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Francesco Di Censo, Francesca Marchionno, Claudio Pisicchio, Alessandro Rapattoni, Cristina Zoccolante.

Nelle trame del "Tingeltangel Varietà" di Arotron non c'è soltanto Karl Valentin ma la Compagnia si è concessa, giocando e improvvisando durante le prove, di mescolare alla comicità bavarese del secolo scorso anche qualche libera creazione, qualche richiamo al cabaret milanese degli anni '60 e un omaggio speciale alla grande tradizione del varietà italiano.

"Guardando e ascoltando questo spettacolo il pubblico sarà immerso in un mondo surreale e divertente, in cui sette attori, coadiuvati da un regista disturbatore e disturbato, daranno vita a una serie di situazioni al limite dell'umana stoltezza: un'esperienza comica raffinata ed elegante in cui il passato incontra il presente e la pancia e le mandibole perdono il controllo per le forti risate", spiega Franco Mannella.

Vocal Coach dello spettacolo è Angela Crocetti; luci e fonica sono di Massimo Gobbo. Ha collaborato allo spettacolo con una coreografia anche Fabiana Carchesio, inoltre Antonella Palombizio ha curato i costumi e Gianni "Mad" Colangelo la scenografia. L'area ristoro è disponibile sul posto a partire dalle ore 19.30, per godere del tramonto in campagna con aperitivo a base di prodotti locali. Per info e prenotazioni bisogna contattare il 345/5411135.