Turismo letterario, il Cepell di Francavilla promuove la lettura tra itinerari abruzzesi

Si è concluso il progetto "Turismo letterario e gruppo di lettura", una delle 14 proposte di "Libridine" a Francavilla al Mare: un modo efficace per avvicinare le persone alle storie e ai libri permettendo loro di visitare anche i luoghi ed i posti che li rappresentano.

Per i gruppi di lettura che hanno vissuto questa magica esperienza, sono stati scelti dei libri che hanno un legame con l'Abruzzo, per poi andare nei luoghi del libro di riferimento accompagnati dallo scrittore Peppe Millanta, in una visita guidata intramezzata da letture e lectio.

Il progetto portato a termine è a cura della Scuola Macondo di Pescara e dell'Associazione Fonderie Ars, gli interventi sono di Elisa Quinto e Silvia Checchia che hanno condiviso cenni storici con i partecipanti, sulle città ed i borghi e la relazione con i personaggi.

Quello fatto è un percorso in cinque appuntamenti con relative tappe:

Pescara sulle orme di D'Annunzio e Flaiano;

Francavilla al Mare (Ch), il Cenacolo Michettiano e D'Annunzio;

Sulmona (Aq) sulle orme di Ovidio;

Pescina (Aq) alla scoperta di Ignazio Silone;

Torricella Peligna (Ch) alla scoperta di John Fante.

Tanti, dunque, i luoghi visitati tra Pescara, Francavilla al Mare, Sulmona, Pescina, Torricella Peligna e molti di più gli autori trattati quali Ovidio, Edward Lear, d'Annunzio, Flaiano, Donatella Di Pietrantonio, John Fante, Alba de Cespedes, Silone, Dumas, che sono andati a creare una nuova geografia nell'immaginario dei partecipanti, e luoghi piccoli e meno battuti dal turismo hanno raggiunto una dignità nuova grazie alle parole che li hanno raccontati.

Si ricorda che "Libridine" è promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura; le associazioni partecipanti al fianco del Comune di Francavilla al Mare sono l'Aps Macondo, Fonderie Ars, l'Associazione Alphaville – nonsolocinema, la Neo edizioni, Sophia Aps e l'Associazione Identità Musicali che a loro volta coinvolgeranno location strategiche, culturali, turistiche del territorio, oltre alla Mondadori di Francavilla e all'Azienda di Trasporti Abruzzese TUA.