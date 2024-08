"Parole d'Abruzzo" di Daniela D'Alimonte allo Spoltore Ensemble

"Parole d'Abruzzo" di Daniela D'Alimonte, primo volume della serie di Ianieri Edizioni targata "Comete. Scie d'Abruzzo" dedicata all'Abruzzo immateriale, sarà ospite della 42esima edizione dello Spoltore Ensemble: l'appuntamento è per domani, 17 agosto, alle ore 18 in piazza D'Albenzio a Spoltore; dopo i saluti del sindaco Chiara Trulli e dell'Assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico, sarà Claudio Amicantonio a dialogare con l'autrice.

Questa nuova serie sull'Abruzzo immateriale (di colore fucsia) vede la prefazione del giornalista e scrittore Giovanni D'Alessandro. Per Peppe Millanta, direttore di collana, con questo volume si va a "scavare nelle parole, ricercare la loro origine, arrivare alla loro fonte, significa confrontarsi e mettersi in contatto con quello che siamo stati", dunque anche la parola dice tantissimo sulla storia di un passato che va riscoperto e che inevitabilmente proietta verso il futuro.

Il volume passa in rassegna alcune delle parole più iconiche del dialetto abruzzese. Di ogni termine è stata riportata la trascrizione con alcuni segni convenzionali, e la trascrizione fonetica vera e propria. Inoltre sono state inserite attestazioni e varianti e anche il vivo uso nella letteratura locale, a opera di nostri scrittori, oppure la presenza in proverbi e tipici modi di dire. Per ciascuno di essi vi è soprattutto una precisa ricostruzione etimologica.

Come spiega l'autrice, "questo volume vuole essere una raccolta di parole 'iconiche' abruzzesi che delineano, cioè, gli aspetti peculiari della nostra regione e ne individuano le usanze, le tradizioni, i modi di dire, i cibi caratteristici. Di ogni termine, trascritto sia nella grafia dialettale che in quella dell'alfabeto fonetico internazionale, è stata ricostruita la propria etimologia scoprendo interessanti derivazioni dalle basi latine greche, a volte in maniera più diretta rispetto ai corrispondenti termini in italiano".

Anche questa nuova serie, come accade per quella dedicata alla narrativa di viaggio di "Comete", gode della fiducia dei seguenti partner: I Borghi più Belli d'Italia, Borghi Autentici, I Parchi Letterari e il Parco Nazionale della Maiella.