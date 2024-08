Spoltore Ensemble, concerto dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese spostato all'Arca

Giornata conclusiva domani, 18 agosto, per lo Spoltore Ensemble 2024, con modifiche importanti del cartellone a causa del maltempo. Alla luce dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto, da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, e che riguarda anche l’Abruzzo, il programma della quinta e ultima giornata dello Spoltore Ensemble prevede solamente l’esibizione dell’ISA – Orchestra Sinfonica Abruzzese, in una location al chiuso, e lo slittamento, a data da destinarsi, di tutti gli altri eventi musicali e culturali inizialmente inseriti nel programma della giornata di chiusura della manifestazione.

Il concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Federico Mondelci si terrà nella Sala 5 del Multiplex Arca, la multisala cinematografica dell’Arca (in via Fellini 2, a Spoltore). La decisione del cambio di location, che riguarderà l’evento inizialmente in programma in largo San Giovanni a Spoltore, scaturisce dall’Avviso di condizioni meteorologiche avverse della Protezione Civile Nazionale (avviso n. 24053 del 17/08/2024) che coinvolge anche l’Abruzzo.