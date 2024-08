Pescara, sulla terrazza de La Playa l'ultimo appuntamento dei Gelati Letterari

A Pescara ultimo appuntamento per questa estate 2024 con i Gelati Letterari, VII edizione, nella splendida cornice del complesso balenare La Playa in piazza Le Laudi.

Giovedì 22 sempre alle ore 20,30 con il patrocinio del vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota e organizzato dall'Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana.

Torna Viaggiare con la poesia vedrà, insieme a Manola Di Tullio, la presenza di Beatrice Di Tomasso.

Il programma dell’ultima serata prevede la partecipazione dei seguenti autori: Leda Panzone Natale con Daniela D’Alimonte che insieme parleranno del libro Ad ognuno il suo tango (Costa Edizioni); sempre Daniela D’Alimonte dialogherà con Gianni Assetta e il suo L’oro nero d’Abruzzo (Edizioni Solfanelli); Gino Primavera e Liliana Rullo presenteranno Tutto fiorisce a primavera (Tabula Fati); Loretta Tobia, Antonietta Florio e Anna Paola Vellaggio ci racconteranno di Gentiluomini (Tabula Fati) e Alessio Scancella con Beniamino Cardines e le letture di Rosy Binni con Ieri, oggi e… (Costa Edizioni).

Giovanni Assetta: “L’oro nero d’Abruzzo è il testo in cui racconto della scoperta del petrolio in Abruzzo negli anni 50 e, in particolare, nella mia terra Alanno. Non solo, anche nel Chietino e nel Teramano ma nel Pescarese furono fatti dei rilievi sin dalla Prima Guerra Mondiale; in seguito la PetroSud, azienda italoamericana, nel 1953 scoprì in una collina di Alanno la base per le prime trivellazioni con il primo pozzo il Cigno 1 dove l’11 gennaio 1955, si verifico la prima uscita di petrolio con una portata immensa di 300/400 tonnellate al giorno! Racconto nonle questione più tecniche bensì tutto ciò che accadde in questo decennio nel nostro territorio partendo dalle lotte politiche a quelle commerciali ed economiche attraverso le letture di oltre 100 giornali del periodo 1953/1961. I Gelati Letterari? Una cosa straordinaria così come quello che fa l’associazione I Borghi della Riviera Dannunziana; farlo in un modo così ricco di scrittori e poeti ogni anno, arricchisce la città e il territorio che cresce quando la cultura cresce con essa”.

Gino Primavera: “Tutto fiorisce a primavera è una raccolta di poesia premiato in Costiera Amalfitana resa preziosa dai contributi presenti come la prefazione di Giovanni D’Alessandro e la postfazione di Giulia Alberico. Poesie innovative arrivate dopo un processo evolutivo che ha visto un percorso di tre raccolte. Origine laborioso con un lavoro importante di editing e ringrazio tutti per l’aiuto e il sostegno. I Gelati Letterari sono una bella abitudine per me; è una rassegna che con l’esperienza è cresciuta raggiungendo ottimi risultati in termini di qualità”.

Coordina la serata Manola Di Tullio.

Ricordiamo il concorso di poesia al quale si può partecipare come dal bando che è sul nostro sito www.iborghidellarivieradannunziana.it; concorso aperto a tutti gli autori e a tutte le case editrici.

Per partecipare è preferibile prenotare al numero 085 66929.