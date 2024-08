“Pensavo fosse eterno”, omaggio a Massimo Troisi per "Il fiume e la memoria"

Prosegue la XXII edizione del Festival “Il Fiume e la Memoria” per la direzione artistica di Milo Vallone e con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Pescara.

Dopo il successo della serata d’apertura che ha visto l’annuncio, accolto dal sindaco Carlo Masci che ha assistito alla cerimonia d’apertura, della realizzazione di una panchina da installare al centro storico di Pescara che celebri i pescaresi più illustri (Gabriele d’Annunzio e Ennio Flaiano), e dopo l’acclamata proiezione del documentario sulla storia di Pescara, realizzato da Licio Di Biase con la regia di Stefano Falco, il festival è proseguito, mercoledì 21, con la prima nazionale dello spettacolo “La Divina e la Magnifique” che ha visto in scena Debora Caprioglio, Franca Minnucci, Milo Vallone e la partecipazione de l fisarmonicista Vincenzo De Ritis.

Per la sua terza giornata il festival vedrà in scena oggi, 22 agosto, “Pensavo fosse eterno”, omaggio a Massimo Troisi sulle note di Pino Daniele con un ensemble di musicisti e la partecipazione dell’attore Luca Luciani. Inoltre in questa giornata di festival si inaugurerà il ciclo di incontri “Aperitivi letterari”, sulla golena sud del lungofiume.

Programma

22 agosto 2024

Ore 19.30 - Lungofiume golena sud presso Porto Antico

“Aperitivo letterario”

Presentazione del libro “Nudi sulla giostra” di Sergio Mancini.

Conduce l’incontro Luca Pompei.

Ore 21.15 – Centro Storico, Largo dei Frentani

“Pensavo fosse eterno”

Omaggio a Massimo Troisi (nel trentesimo dalla morte) sulle note di Pino Daniele

Con Luca Luciani (voce recitante), Nicola Trivelli (chitarra e voce), Pierpaolo Catena (basso e contrabbasso), Pierluigi Zappacosta (batteria e percussioni), Vincenzo De Ritis (fisarmonica). Spettacolo prodotto dal Festival.