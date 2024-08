ColleMusikè, prosegue la kermesse di successo a Collecorvino

L'amministrazione comunale di Collecorvino continua a ricevere apprezzamenti e riscontro dell'alto gradimento da parte del pubblico per la kermesse estiva musicale ColleMusikè, appuntamento fisso del giovedì che ha dato spazio e continuerà a farlo fino alle fine dell'estate, a numerosi giovani artisti, orgoglio del territorio, ed a proposte musicali diversificate, riscuotendo, in questo modo l'interesse di varie fasce di pubblico nella suggestiva location del Chiostro del Convento di S.Patrignano. I concerti si svolgono alle ore 21 e l'ingresso è libero.

Giovedì 29 agosto sarà la volta di due talenti eccezionali, già noti al pubblico abruzzese per essersi affermati come virtuosi in competizioni musicali di grande rilievo: si tratta del violinista Firmino Feliciani che vive proprio a Collecorvino e del pianista di origini venezuelane Sebastiàn Herrera studente presso il Conservatorio "D'Annunzio" di Pescara.

Entrambi gli artisti, per quanto talentuosi e già affermati, sono giovanissimi e frequentano il Liceo Classico di Pescara: daranno vita ad un concerto con un programma scoppiettante e ricco di pezzi di bravura. Sarà eseguita la famosissima "Campanella" di Paganini, di Vivaldi "l'Estate", seguirà la frizzante Sinfonia Spagnola di Lalo, la celebre "Primavera" di Beethoven, le guizzanti "Danze Rumene" di Bartok, nonché altri componimenti di Bach e di Mozart.

Firmino Feliciani appena diciottenne è allievo del celebre violinista Franco Mezzena presso l'Accademia Internazionale per l'Alta Formazione nella Musica e nelle Arti dello Spettacolo a Roma. È salito alla ribalta della cronaca già nel 2023 per essere stato l'unico italiano premiato (Honorable Mention) al prestigioso International Classic Strings Competition di Vienna. Dopo quell'exploit è salito nuovamente sul podio nel 2024 conquistando il riconoscimento previsto dall'art.3 del D.M. 19/3/2015 n. 182 (l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Eccellenze) al concorso "Giovani in crescendo" organizzato dall'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro.

Sebastiàn Herrera diciassettenne è nato a Caracas e risiede in Italia da pochi anni. Anche lui figlio d'arte, è allievo del M° Paolo De Ninis presso il Conservatorio di Pescara. Nel 2021 ha vinto il primo premio ex aequo al 17° Concorso Nazionale di Esecuzione Pianistica "Città di Bucchianico". Nel 2022, ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Pianistico di "Orbetello" in Toscana. Nello stesso anno è stato selezionato per partecipare in rappresentanza del Conservatorio di Pescara alla 16^ edizione del Premio Nazionale delle arti nella categoria "Giovani Talenti" a Bolzano. Nel 2023 vince il premio "Rita di Luzio" consistente in una borsa di studio assegnata dal Inner Wheel Club di Pescara.

Come spiega il sindaco di Collecorvino, Paolo D'Amico, "il repertorio del concerto è stato scelto per proporre ai cittadini un'esperienza musicale davvero speciale, un viaggio nel cuore della tradizione classica affidato a due giovani musicisti con una solida formazione e una carriera già ricca di successi". L'assessore Moira D'Agostino è certa che "la giovane età degli artisti, la loro energia e la loro freschezza aiuteranno il pubblico a scoprire la musica classica sotto una nuova luce".

“Si tratta di un repertorio che parla di secoli di storia, di emozioni intense e di una bellezza senza tempo. Ma non sarà un concerto per soli intenditori. Abbiamo voluto creare un ponte tra la grande tradizione e il pubblico di oggi, affidando l'esecuzione a due giovani talenti pieni di energia e di passione”, conclude il sindaco D'Amico.