Al via la sesta edizione del ‘Festival Dannunziano – Pescara è uno Spettacolo’

“Prende il via sabato 31 agosto la sesta edizione del Festival dannunziano – Pescara è uno Spettacolo, nove giorni di eventi, convegni, dibattiti, incontri, tanto sport, teatro e musica: dal duo Coez e Frah Quintale, che avrà l’onore di aprire la sezione musicale della kermesse a Giancarlo Giannini, da Stefano De Martino a Dj Asco e Luca Ward, passando attraverso Giordano Bruno Guerri, direttore artistico della rassegna, che sarà il filo conduttore di ciascuna giornata, con il teatro di Anna Foglietta e la Scudetto Cup che vedrà riunite le squadre Under 15 di Inter, Milan, Juve, Roma, Fiorentina, Pescara e Curi”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ricordando l’apertura ufficiale domani della sesta edizione del Festival dannunziano, in programma dal 31 agosto all’8 settembre.

“In questi anni abbiamo seguito un filo logico che aveva un fine ultimo: riposizionare Gabriele d’Annunzio nel suo alveo naturale, ovvero uno degli esponenti culturali e storici più importanti al mondo. Un processo – ha detto Sospiri – che a livello nazionale è già compiuto e che l’Abruzzo ha fatto proprio. Abbiamo lavorato per cinque anni e finalmente oggi d’Annunzio è tornato nel suo alveo, oggi è chiaro a tutti che d’Annunzio è uno dei più grandi intellettuali del ‘900. Per la sesta edizione abbiamo scelto lo slogan ‘Pescara è uno Spettacolo’ e avremo infatti decine di momenti di spettacolo. Al Museo Paparella esporremo per otto giorni ‘Il Libro Bullonato’ di Depero e la rivista LaCerba, con agganci a tutti gli altri musei aperti in via straordinaria per la Notte dei Musei nella giornata di domenica. d’Annunzio è stato tanto sport e infatti avremo quattro grandi eventi sportivi nel Festival, ossia i Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio; la seconda edizione del torneo di calcio Under 15 Scudetto Cup che vedrà presenti le migliori selezioni Inter, Milan, Juve, Roma, Fiorentina, Curi e Pescara, organizzato con il supporto della Curi Pescara-Folgore, ovvero le città toccate da d’Annunzio. Poi sottolineiamo tutti gli eventi di spettacolo teatrale e i concerti che si legano alla narrazione di d’Annunzio e che sono ripartiti in modo puntuale nel programma con produzioni originali, ovvero eventi che sono stati realizzati e allestiti appositamente per il Festival, delle esclusive non replicabili o che, al massimo, esporteremo dopo il Festival, come lo spettacolo di Sylos Labini che dopo Pescara andrà al Senato”.

Il programma di apertura del Festival dannunziano prevede domani, sabato 31 agosto, alle ore 17.30, nella Sala d’Annunzio dell’Aurum l’appuntamento con ‘Un serto di stelle per coronare l’alleanza meravigliosa’ alla presenza del Direttore Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota. L’evento si aprirà con il racconto della festa del 29 giugno scorso svoltasi al Vittoriale e con il grande annuncio relativo all’acquisizione del Fondo Paglieri, che permetterà l’Istituzione della Prima Biblioteca dannunziana d’Abruzzo.

I Paglieri sono i proprietari del marchio di profumi, come Felce Azzurra, e la collezione complessiva è stata valutata per 2 milioni di euro. Alla morte del fondatore, il Ministero dei Beni Culturali ha apposto un vincolo alla collezione per impedirne la vendita all’estero, e la Regione Abruzzo e il Vittoriale hanno acquisito l’intera collezione che comprende edizioni uniche, e la Regione Abruzzo, a sua volta, donerà la collezione al Comune di Pescara che domani ufficializzerà dove collocare la propria quota parte, 14mila volumi per 150 metri quadrati di scaffalatura. La prima parte della giornata si chiuderà con la presentazione del ‘Volume 19 de l’Officina del Vittoriale ‘Un condottiero senza seguaci – d’Annunzio e l’Italia fascista: problemi aperti, nuove indagini e strumenti di ricerca’ di Giordano Bruno Guerri.

Ore 20 – Aurum – Sala d’Annunzio – evento promosso dall’Università d’Annunzio – ‘L’Alfabeto degli odori’, Lezione laboratorio sulla fisiologia del sistema olfattivo e percezione degli odori a partire dai testi di Gabriele d’Annunzio con i docenti Andrea Mazzatenta e Asteria Casadio. La riflessione intorno all'alfabeto degli odori prende avvio dalla lettura ed esegesi di tre passi dannunziani tratti dal Peccato di Maggio, Il trionfo della morte e il Notturno, nei quali si palesano non solo la sottilissima capacità estetico-sensoriale del Poeta, ma anche l'attenzione che d'Annunzio riserva alla memoria olfattiva nella creazione artistica. Alla magnificenza verbale del nostro Poeta si sposa la scienza, con la spiegazione teorica di come dal naso, attraverso la sensazione di un insieme di odori, si arrivi alla loro percezione nel cervello come profumo, splendidamente descritto dal Poeta. Dalla teoria si passa alla pratica: gli esercizi di alfabetizzazione olfattiva prevedono di annusare odoranti puri che generano percezioni uniche e miscele che formano invece soavi profumi, alcuni cortesemente forniti per l'occasione dal 'supernaso' mondiale Laura Bossetti Tonatto. La prima parte sarà curata da Asteria Casadio, accompagnata dall'attrice Viviana Casadio della Compagnia teatrale ‘Gli Sbandati’, la seconda dal Prof. Andrea Mazzatenta.

Ore 21 – Stadio del Mare – Concerto Coez e Frah Quintale