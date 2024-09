L’associazione i Borghi della Riviera Dannunziana incontra l’Università della poesia

Giornata di incontro e condivisione a tema poesia, quello in programma domenica 8 settembre a partire dalle ore 10,30 davanti al museo casa d’Annunzio a Pescara (corso Manthonè, 116) tra la comunità letteraria dell'Università della poesia J.R. Jimenez e un gruppo di poeti appartenenti all'associazione culturale I Borghi Della Riviera Dannunziana. Saranno presenti i componenti della celebre rivista La Vallisa; insieme si confronteranno sulle problematiche della poesia di oggi e sull'importanza di sapersi coinvolgere con “Viaggiando con la poesia”.

Il professor Daniele Giancane spiega: “Con Antonio Fagnani abbiamo avuto l’idea di realizzare questo momento di incontro e confronto a Pescara tra i poeti della mia università e i poeti abruzzesi; una sorta di gemellaggio e scambi di esperienza ad ampio raggio. L’università della poesia è una comunità letteraria che gestisce da molti anni la rivista La Vallisa. Una comunità che ha come idea di fondo quella di andare oltre il concetto di individualità, ritengo invece importante il concetto di comunità cioè di un gruppo di poeti che generano progetti, fanno gruppo, studiano i grandi poeti della storia, fanno cooperazioni con altre nazioni, e così via. Ritengo dunque che bisogna superare l’idea del poeta egotico per abbracciare l’idea del poeta militante cioè colui che, insieme ad altri, cerca di essere presente sul territorio attraverso l’esaltazione del noi anziché dell’io”.

La giornata vivrà due fasi: la prima a partire dalle 10,45 presso la casa Museo D'Annunzio alla presenza del vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota, la seconda presso il parco Falcone e Borsellino.

Due comunità letterarie dunque che si confronteranno per l'amore della poesia convinte che essa possa migliorare l'uomo e farne un essere capace di lasciare il mondo un po’ migliore di quello trovato.

Per i Borghi della Riviera Dannunziana parteciperanno Bonabitacola, Ciaffarini, Di Camillo, Di Giovanni, Di Tullio, Matricciano, Primavera, Tenerelli, Suarez Cardenas, Colonna Vilasi, Aulicino, Iavarone, Pellicciotta. In caso di pioggia l’evento si terrà in una locale della città vecchia di Pescara.