Festival dannunziano, il rapporto del Vate con lo sport all'Aurum

Nell'ambito del Festival dannunziano, domenica 8 settembre alle ore 18 presso la Sala d'Annunzio dell'Aurum, ci sarà la presentazione di "D'Annunzio e lo sport" di Elisa Di Rofi per Ianieri Edizioni; l'autrice dialoga con Emilio Limone . Gabriele d’Annunzio non è stato solo un grande poeta e romanziere, né soltanto l’eroe di guerra e il Vate della più grande Italia ma con la sua figura è stato anche un uomo d’azione quando dal poeta si aspettavano solo bei versi.

Non si è risparmiato in nulla. Non nella fatica del vivere inimitabile, non nell’esercizio del suo corpo, non nella creazione di versi e prose, non nella guerra, non nell’amore. E di questa fatica costante, di questa tenacia, del suo sorriso irresistibile, della sua immacolata pazzia di druido, lo studio di Elisa Di Rofi dà ampia testimonianza.

Questo saggio consegna un ritratto vivissimo, guizzante di un d’Annunzio sempre pronto ad auscultare i minimi sobbalzi della società, ad intercettarli: ogni sport non gli è estraneo, egli tutto sperimenta in prima persona, così come dalla sua penna nascono le prime testimonianze del giornalismo sportivo in Italia.