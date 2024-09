Al Florian Espace “Incontro con Béla Bartók”

Primo appuntamento della nuova stagione al Florian Espace con il concerto spettacolo “Incontro con Béla Bartók”, una collaborazione tra Musica nelle Case e Florian Metateatro. Si apre dunque domenica 8 settembre alle ore 18,30 con un concerto interamente dedicato al compositore ed etnomusicologo ungherese Béla Bartók (1881-1945).

Il programma musicale è molto speciale e impegnativo: la seconda Sonata per violino e pianoforte, di rarissima esecuzione; "Musica della notte" per pianoforte solo, cioè il quarto movimento della Suite "Szabadban" (All'aria aperta), che Bartók stesso amava suonare a parte in molti dei suoi concerti, e infine i celebri e trascinanti "Contrasti", scritti per Benny Goodmann e Jascha Heifetz.

Il testo è anch’esso firmato Bartók con letture dalle lettere a documentare il suo lavoro di etnomusicologo (è stato un pioniere di questa disciplina negli anni 1910-30, andando sul campo a registrare canti e danze popolari dell'Ungheria, della Transilvania, della Slovacchia, della Turchia e dell'Algeria) e sulla stretta connessione tra tali ricerche e la costruzione del suo specifico stile compositivo.

I musicisti Kristina Esekova (violino), Stefano Bellante (clarinetto) e Alessandro Tenaglia (pianoforte), con il supporto del direttore artistico di A.R.I.A. Benno Schnatz (musicologo) presentano dunque 3 composizioni importanti e altamente rappresentative, insieme agli attori della compagnia Florian Metateatro Giulia Basel, Alessio Tessitore e Umberto Marchesani, che offriranno la lettura delle illuminanti pagine di Bartók con la loro provata professionalità. Si rinnova così una fruttuosa​ collaborazione che prosegue nel tempo. Ingresso 5 euro. Si consiglia la prenotazione al 392.0496655 o su www.musicanellecase.it.