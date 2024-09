Una panchina per Flaiano e Dâ€™Annunzio, presentato il progetto

Stamane al Caffè Letterario si è tenuto un incontro di presentazione del progetto per la realizzazione di una panchina con due sculture che riproducono Ennio Flaiano e Gabriele D’Annunzio. A illustrare l’iniziativa Licio Di Biase, presidente dell’associazione Pescaratutela, con la partecipazione di Milo Vallone per Il Fiume e la Memoria e Vincenzo D’Aquino per il Fla. Presenti la scrittrice Vittorina Castellano e Mimmo Sarchiapone che ha presentato la grafica del progetto.

Licio Di Biase, noto nella città per la cura che ha messo nella ricostruzione della storia di Pescara e nella rivalutazione di alcuni luoghi con manifestazioni come Il fiume e la memoria, ha sempre avuto come obiettivo la tutela degli otto luoghi identitari della città di Pescara e la valorizzazione del Patrimonio culturale della Provincia di Pescara.

La realizzazione di una panchina con due statue che ritraggono Flaiano e D’Annunzio, vuole essere un tributo ai due illustri personaggi e un ricordo e rafforzamento della memoria di tanti cittadini che ancora non li conoscono. A Trieste, bisogna ricordare, esiste una panchina dove siede D’Annunzio (la statua) in ricordo e memoria dell’impresa di Fiume.

Come hanno puntualizzato D’Aquino e Vallone nei loro interventi, è molto importante sviluppare la conoscenza della città anche attraverso immagini che attraggono lo sguardo e inducono a pensare e a informarsi su persone nate entrambe a Pescara nell’attuale centro storico.

Il Comitato Pescaratutela ha anche proposto all’amministrazione comunale di istituire un Parco Letterario Flaiano D’Annunzio da collocare magari nella stessa casa Flaiano, da poco diventata patrimonio immobiliare del Comune di Pescara.