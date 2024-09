Sul Palco Gran Sasso atmosfere parigine con RÃ©troVie Trio a Pianella

Sabato 14 settembre alle ore 18 a Pianella ci sarà il 'Concerto al Tramonto' previsto dal vasto programma dell'Estate dell'Aratro del Direttore artistico Franco Mannella che prosegue fino ad ottobre: il Palco Gran Sasso prenderà vita grazie alle note di RétroVie Trio, per un viaggio musicale che catapulterà il pubblico in una magica atmosfera rétro, tra le strade e i vicoli di una Parigi senza tempo e le suggestioni di un'Italia che non esiste più, in un incontro tra swing, canzone d'autore francese e influenze gipsy e valzer.

"Mancano pochissimi appuntamenti, ormai, alla fine del cartellone proposto da Arotron per questa estate 2024 e vogliamo spingerci ad osservare in armonia fino all'ultimo caldo tramonto con il nostro pubblico - commenta Mannella - Per il prossimo evento proponiamo musica elegante e raffinata che si accompagna ai caldi colori di una giornata che finisce, e che ormai è alle porte di un vicino autunno".

Sul palco per RétroVie Trio ci sono alla voce Angela Crocetti, Abramo Riti al piano e Gianluca Amabili alla chitarra. Il concerto sarà seguito da un aperitivo con prodotti locali; anche in caso di maltempo si terrà regolarmente presso l'ex-asilo Sabucchi, Vico delle Dee 10 a Pianella. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 345.5411135. La prenotazione è necessaria.