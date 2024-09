All'aeroporto la conferenza "Gabriele d'Annunzio aviatore, eroe dai mille volti"

Sì è svolta ieri pomeriggio, al ristorante "Concorde" dell'aeroporto d'Abruzzo, una conferenza sul tema "Gabriele d'Annunzio aviatore, eroe dai mille volti", tenuta dalla giornalista e scrittrice Paola Sorge. Si tratta di un personaggio conosciuto tra i cultori del Vate, che può annoverare nella sua biografia diverse pubblicazioni su aspetti importanti della sua personalità. Tra le più importanti ricordiamo "Vita di un superuomo", “Il caso Wagner”, "Musica e musicisti nell'opera di Gabriele d'Annunzio", "Pubblicità d'autore", "Un tè con d'Annunzio" e molti altri lavori.

Ad accompagnarla in questo viaggio affascinante tra le mille sfaccettature del poeta è stato il professor Emanuele Di Sante, docente di lettere al liceo "G. D'Annunzio" di Pescara. Considerando il luogo che ha fatto da cornice alla manifestazione, Sorge è partita dunque dal significato del "volo" nel vivere inimitabile del Vate. È stata affrontata la leggendaria esperienza del primo volo dannunziano nell'aeroporto di Montichiari nel 1909. Così si espresse lo stesso poeta nell'occasione del suo Battesimo d'aria: "Il momento in cui si lascia la terra è di una dolcezza infinita".

A quella prima ebbrezza erano presenti, tra gli altri, Puccini, il giovane Kafka, Marconi e l'inviato del Corriere della Sera Luigi Barzini. Poi naturalmente si è ricordato il volo su Vienna, la temerarietà di un gesto poetico "senza armi, senza sangue", piuttosto un radioso invito alla libertà. Sì è proseguito con gli altri volti di d'Annunzio come quello di ideatore di pubblicità, probabilmente il più grande italiano in questo senso. Noto il suo impegno nelle reclame di biscotti, automobili, liquori, penne pregiate.

Il Vate, come ha sottolineato più volte Paola Sorge, non si è risparmiato mordendo la vita in tutti i suoi aspetti con un vitalismo pronto ed energico, mai pago di nuove esplorazioni. Amante degli sport, cultore della moda, osservatore insaziabile della realtà. Nelle parole della Sorge scorre quest'amore per la vita in mille espressioni. Speriamo di ritrovarla presto nella nostra regione per commentare altre mirabili avventure di questo straordinario eroe.