“Quando il grano maturò | storie di gente r-esistente” in scena il 20 settembre al Sant'Andrea

A un anno dalla memorabile rappresentazione presso il Teatro Circus con un tutto esaurito di oltre 800 persone, lo spettacolo “Quando il grano maturò | storie di gente r-esistente” prodotto da CuntaTerra torna a grande richiesta a Pescara il 20 settembre alle ore 21 presso il Teatro Sant'Andrea.

“QUANDO IL GRANO MATURÒ | Storie di gente r-esistente” di e con Marcello Sacerdote, regia di Laura Curino, musiche originali di Vorinc, è uno spettacolo di narrazione teatrale sul tema della Resistenza Umanitaria durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale in Abruzzo. Un intreccio di memorie, racconti e musica contemporanea, risultato di un lungo lavoro di ricerca sul campo, tra l'analisi di fonti storiche e interviste realizzate con i testimoni del passato. La volontà di approfondire e divulgare questa pagina di storia nasce dal grande amore di CuntaTerra per il nostro territorio. L'Abruzzo infatti in quegli anni fu un vero e proprio laboratorio della Resistenza, per molti versi unico in Italia.

L’organizzazione dello spettacolo è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Brigata Maiella e con la Fondazione PescarAbruzzo che, ancora una volta, hanno supportato la realizzazione dell’evento.

Ringraziamo sentitamente il Presidente Nicola Mattoscio - dichiara Chiara Spina di CuntaTerra - il legame con la Fondazione Brigata Maiella e Fondazione PescarAbruzzo è per noi fondamentale. Grazie al loro contributo siamo riusciti a portare QUANDO IL GRANO MATURÒ a Pescara, la città in cui io e Marcello siamo nati e che durante la guerra è stata protagonista di importanti accadimenti che sono narrati nello spettacolo. Dopo il successo dello scorso anno in tanti ci hanno chiesto di replicare in città e siamo entusiasti e grati di poter, ancora una volta, offrire ai nostri concittadini l’opportunità di assistere a un evento teatrale di altissimo valore artistico, culturale e storico a un prezzo davvero popolare.

L’acquisto dei biglietti, posto unico del valore di € 5, è possibile in prevendita sul circuito CiaoTickets https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/quando-il-grano-maturo-storie-di-gente-r-esistente-24 oppure nei punti vendita convenzionati, il cui elenco si può trovare al seguente link https://www.ciaotickets.com/it/punti-vendita. Nel giorno dello spettacolo sarà attivo il botteghino.