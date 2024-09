Premio letterario "Terra dei Padri" in sala consiliare il 21 settembre

La cerimonia di premiazione del Premio Letterario Terra dei Padri, si terrà il 21 settembre 2024 alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara. Questo prestigioso evento vedrà la partecipazione di giovanissimi studenti, studiosi, intellettuali, poeti e romanzieri, i cui lavori saranno celebrati e premiati. La presentazione e conduzione è affidata ad Antonietta Florio. Interverranno oltre alle figure Istituzionali, il presidente del Premio Pierfranco Bruni, presidente della Capitale Italiana del Libro 2024 e Franca De Santis presidente dell’associazione organizzatrice Terra dei Padri.

Durante la cerimonia, verrà presentata l’antologia che porta il titolo “La Divina e il Vate, nella recita del sogno” per Tabula Fati editore Marco Solfanelli che raccoglie tutte le opere ritenute meritevoli, offrendo una panoramica delle nuove voci emergenti nel panorama letterario italiano. L’antologia rappresenta un’importante testimonianza del talento e della creatività dei nostri giovani autori, poeti e romanzieri che già si sono distinti.

Nel corso dell’evento verranno inoltre assegnati Premi di Eccellenza e Premi di Riconoscimenti Speciali a Cristiano Vignali, Maria Pia Pagani, Anna Montella e Gioia Senesi. Per il teatro si vedrà la partecipazione della Compagnia Teatrale CTE di Esanatoglia con Massimo Ballanti in Gabriele d’Annunzio e Daniela Bartocci in Eleonora Duse.

Il giorno successivo, 22 settembre, alle ore 11, introdotto da Franca De Santis, si terrà presso il Museo Casa Natale Gabriele d’Annunzio un convegno dedicato alla figura di Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse nella panoramica letteraria internazionale, con i saluti della dottoressa Nadia Castelnuovo della Direzione Musei e Valeria Gambi referente dei servizi educativi del Museo per conto di MusA Connessioni. Questo evento vedrà la partecipazione di illustri studiosi come Pierfranco Bruni e Maria Pia Pagani, che offriranno approfondimenti e riflessioni sul contributo di queste due figure iconiche alla letteratura e all'arte moderna.