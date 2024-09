Viaggio nel Cenacolo Michettiano: Sandro Lucio Giardinelli presenta il suo libroÂ a CittÃ  Sant'Angelo

Sabato 28 settembre, alle ore 17, la ProlocoAngulum con il Patrocinio del Comune di Città Sant’Angelo, presso la Sala Consiliare del Centro Storico, si terrà la presentazione del libro "I Magnifici Cinque del Cenacolo Michettiano", scritto dall'artista e curatore di mostre d'arte visiva Sandro Lucio Giardinelli. L'evento vedrà l'autore dialogare con la Dottoressa Antonella De Cecco, in un confronto che promette di arricchire la comprensione di un periodo artistico straordinario per l'Abruzzo e l'Italia.

Il volume, fresco di stampa e edito dalla Creative 3.0, è un'opera di grande valore culturale che affronta con rigore storico la genesi e l'evoluzione del Cenacolo Michettiano, un movimento artistico che ha visto protagonisti nomi illustri come Francesco Paolo Michetti, Costantino Barbella, Paolo De Cecco, Francesco Paolo Tosti e il giovane Gabriele d'Annunzio. La prefazione è del dottor Franco Di Tizio, mentre l'introduzione è a cura dell'Architetto Mosè Ricci.

Attraverso una prosa avvincente, Giardinelli sfata i falsi miti legati al Cenacolo, ricostruendo in modo documentato la dedica che d'Annunzio fece ai fondatori nella seconda edizione di "Primo Vere", pubblicata nel novembre del 1880. Il libro si articola in tre sezioni: la prima esplora gli albori e le mostre dei 'magnifici cinque', la seconda analizza le loro vite personali e professionali, mentre la terza si sofferma sul loro decadimento e sulla scomparsa.

Con una ricca iconografia di immagini storiche e partiture musicali, l'opera di Giardinelli non solo rende omaggio agli artisti abruzzesi, ma celebra anche il legame profondo tra arte, musica e letteratura in un periodo che ha segnato la storia culturale dell'Italia. Questo evento, fortemente voluto dalla Proloco Angulum, rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati d'arte e cultura, nonché un momento di riflessione su quanto i 'magnifici cinque' abbiano contribuito allo sviluppo artistico e sociale del nostro paese.