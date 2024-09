Trulli su Diorama Festival e Urban Climbing: “Due giorni splendidi”

Si è conclusa ieri, 22 settembre, la due giorni di eventi a Spoltore Capoluogo. La sindaca Chiara Trulli non nasconde la soddisfazione per il successo di pubblico registrato dal Diorama Festival e dall’Urban Climbing attraverso un post su Facebook: “Abbiamo voluto mettere al centro i giovani e valorizzare i loro talenti, parlare di bellezza che è un concetto non soltanto estetico ma soprattutto etico”, scrive la prima cittadina.

“Ci siamo immersi nella bellezza del nostro centro storico, della musica, delle mostre, degli incontri, delle arrampicate, delle sfilate di moda, degli spettacoli teatrali e delle performance di danza degli studenti dei licei artistici di Pescara e Penne. Per tutto questo – aggiunge Trulli – ringrazio di cuore l’Amministrazione Comunale, la Responsabile cultura Catia Di Costanzo e Iolanda Mariani e in particolare l’assessore Nada di Giandomenico, la consigliera Cinzia Berardinelli per il climbing, i consiglieri Alberto Bartoli e Marzia Damiani, l’Assessore Francesca Sborgia e per la partecipazione il Vice sindaco Rino Di Girolamo, i consiglieri Daniele Di Luca, Angela Scurti e Carmen Cini. Ringrazio il direttore artistico del Diorama Paolo Cicalini e le dirigenti scolastiche Raffaella Cocco e Eleonora Dell’Oso assieme a tutto il loro staff composto da docenti veramente di livello. Ringrazio la Spoltore servizi e Rieco e la Polizia locale”.

E poi: “Ringraziamo lo Speleoclub e il Cai Pescara, il Soccorso Alpino e l’Esercito italiano. Un profondo grazie per le mostre a Andrea Morelli dell’associazione La centenaria, per l’Infopoint e le guide a Simona D’Annunzio e Melania Di Giacomo e tutti i volontari della Pro loco di Spoltore Terra dei 5 borghi, a Annarita Frullini del Centro studi strategie di genere con cui portiamo avanti il progetto della Neuroestetica motore di questa iniziativa. Grazie a Francesca Mastromauro con cui abbiamo parlato della bellezza della montagna e ricordato un grande escursionista, Raffaello Toro. Grazie ai tantissimi che hanno riempito il nostro centro storico”.