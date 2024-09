“Il tempo dell'aperitivo” venerdì 27 settembre alla Fondazione La Rocca

L'incontro “Il tempo dell'aperitivo”, in programma venerdì 27 settembre alle ore 18 nella Fondazione La Rocca, offrira' al pubblico una riflessione sul tema del margine come risorsa, partendo dal lavoro di Eugenio Tibaldi esposto nella mostra personale ET2020/24. Il talk multidisciplinare metterà in dialogo figure di spicco di ambiti diversi: Eugenio Tibaldi, che racconterà il suo percorso artistico legato ai territori marginali, Francesca Guerisoli, curatrice della mostra, e Alessandro Crociata, economista della cultura, che proporranno analisi critiche e nuove prospettive.

Sono previsti interventi dei giornalisti Iolanda Ferrara (Il Centro), Nino Germano (Rai3) e Oscar Buonamano (Pagina21.eu). L'incontro verrà moderato da Licia Caprara, giornalista e fondatrice del Festival dell'Educazione. Il tema del margine, spesso percepito come uno spazio escluso, sarà reinterpretato come un’opportunità di osservazione della realtà. Tale approccio offre uno sguardo esterno e laterale sui fenomeni contemporanei, sottolineando come il margine possa rappresentare una risorsa piuttosto che una condizione negativa. Il dibattito toccherà anche questioni legate ai processi urbani, al territorio e alle sue trasformazioni, con un focus particolare su Pescara, dove la Fondazione risiede.

Un momento centrale dell’incontro sarà la presentazione del libro Eugenio Tibaldi, ET2020/24, edito da Cura.Books. Il volume, che è al contempo catalogo, monografia e libro d'artista, raccoglie contributi critici di Francesca Guerisoli, Ivan Bargna, Giuseppe D'Anna, Marco Scotini e un ricco apparato iconografico, documentando la produzione artistica di Tibaldi degli ultimi cinque anni. Ingresso libero fino a esaurimento posti.