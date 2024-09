Film Commission Abruzzo, firmata la costituzione

Con la firma dell'atto notarile, è nata ufficialmente la Fondazione Abruzzo Film Commission. "Finalmente si parte", ha commentato il presidente della Regione Marco Marsilio nel punto stampa tenuto a Palazzo Silone, a L'Aquila, insieme all'assessore ai Beni e alle Attività culturali Roberto Santangelo e ai membri del Cda Piercesare Stagni, presidente, Peppe Millanta e Fabrizia Aquilio.

"L'Abruzzo attendeva questo strumento da più di vent'anni - ha ricordato Marsilio - e a causa di questo ritardo la nostra regione è stata in una condizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri territori. Ciononostante molte sono le produzioni che in passato hanno scelto e continuano a scegliere l'Abruzzo per l'eccezionale bellezza dei suoi set naturali, il nostro compito sarà quello di facilitare quanto più possibile i percorsi amministrativi e burocratici che le produzioni devono affrontare affinché investire in Abruzzo rappresenti un incentivo per le produzioni".

"Abbiamo tante competenze specialistiche e maestranze qualificate - ha aggiunto - che possono farsi valere in questo settore, sta a noi contribuire a formarle e valorizzarle. Proprio perché abbiamo potenzialità enormi, avevamo bisogno di una Film Commission in grado di creare valore aggiunto e tessere preziose reti di relazioni. Sono certo che, nelle sapienti mani dei nostri consiglieri di amministrazione, potremo promuovere il nostro territorio in modo più incisivo".

La sede finale e ufficiale della fondazione sarà Palazzo Dragonetti di cui si attende ancora la riconsegna. Nel frattempo la fondazione sarà ospitata nei locali ad essa riservati nel dipartimento della Cultura a San Berardino. Piercesare Stagni, neo presidente, storico e critico del cinema, aquilano, classe 1970, è considerato tra i più preparati esperti del settore ed è docente di materie filmiche.