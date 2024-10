Ciattè d’Oro, Delfini d’Oro e Menzioni del 2024: tutti i nomi

Via libera della giunta all’elenco dei premiati per il “Ciattè d’oro” e “Delfino d’oro” del 2024. Stamani è stata approvata la delibera sulle personalità che quest'anno riceveranno il riconoscimento nel corso della cerimonia del 10 ottobre, giorno di Festa Patronale, a Palazzo di Città, durante una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, convocata in forma solenne alle ore 10 alla presenza della Commissione dei Saggi, delle autorità, dei premiati e dei loro familiari. La Commissione si è riunita il 12 settembre e il 23 settembre, alla presenza del sindaco Carlo Masci e del presidente del consiglio comunale Gianni Santilli e, nel corso dei due incontri, sono state proposte le personalità a cui attribuire il “Ciattè d’oro” e il “Delfino d’oro”.

Il “Ciattè d’oro”, si ricorda nella delibera approvata oggi, va a quelle personalità alle quali possa essere riconosciuta la “qualità di pescarese”, che nel corso della propria vita hanno contribuito ad onorare la comunità pescarese con insigniti meriti personali o collettivi, favorendo la divulgazione dell’immagine di una città ricca di eccellenze nei più svariati campi d’interesse. Il “Delfino d’oro” è rivolto a quelle personalità, a prescindere dal luogo di nascita, che, con la loro attività particolarmente meritevole nei campi dell’economia, delle professioni, della cultura, dello sport, dell’arte e della solidarietà, hanno dato lustro alla città di Pescara fuori dal territorio comunale. Ci sono poi le “Menzioni”, attribuite alle personalità che si sono distinte in attività svolte in favore della comunità pescarese.

"I riconoscimenti del Comune sono i riconoscimenti della città intera – commenta il sindaco Carlo Masci – a chi si è distinto o si distingue nei campi più svariati, portando in alto il nome di Pescara, ben oltre i confini geografici. Sono orgoglioso di consegnare ancora una volta il “Ciattè d’oro”, il “Delfino d’oro” e le "Menzioni" a chi ama Pescara. I premiati, quelli passati, quelli di quest'anno e quelli futuri, rappresentano, in realtà, una piccola flotta, ben più consistente, composta da tutte quelle persone che idealmente dovrebbero ricevere questo riconoscimento perché si distinguono, con impegno e dedizione, ma lontano dai riflettori. A tutti va il mio grazie per ciò che fate".

Questo l’elenco dei premiati:

DELFINO D’ORO

1. PAOLO PASSAMONTI

2. ENRICO MELOZZI

3. CARLO PACE NAPOLEONE

4. VINCENT SCARZA

CIATTÈ D’ORO

1. LICIO DI BIASE

2. MASSIMO D’ANOLFI

3. ALFONSO PATRIARCA

4. PAOLO DE ANGELIS

5. ANTONIO CAPONETTI

6. LUCIANA FERRONE

7. FLORIO CORNELI

8. FRANCO POMILIO

9. LUCREZIA GUIDONE

10. DON FRANCESCO SANTUCCIONE

11. GIANFRANCO PIRONE

MENZIONI

1. NICOLA CARLONE

2. MARCELLO DI RUSSO

3. FABIO FLORINDI

4. CRABS PESCARA FOOTBALL CLUB

5. MASSIMO BRUNETTI (alla memoria )



Questa la composizione della Commissione dei Saggi:

• Prof. Piergiorgio Landini

• Prof.ssa Luciana Vecchi

• Prof.ssa Michela De Amicis

• Prof. Dante Marianacci

• Avv. Domenico Cappuccilli

• Dott. Silvestro Profico

• Dott. Giovanni Visci

• Avv. Alberto Massignani

• Dott. Augusto Di Luzio

• Dott.ssa Miriam Severini

• Prof.ssa Cornelia Berardinelli