"Biblioteche pret a porter", concluso il progetto di Sophia aps

A Francavilla al Mare sono più di 500 i libri catalogati e distribuiti nelle 10 librerie create per il progetto "Biblioteche pret a porter" a cura di Sophia APS con Matteo Colognoli, Demis De Luca, Aurora Pozzoli e che giunge al termine.

Quelle individuate sono sedi non convenzionali in cui sono state realizzate delle vere e proprie biblioteche che ospitano testi donati per un saggio recupero e sono consultabili da tutti: con "Biblioteche pret a porter"(finanziato dal CEPELL) è stato possibile dunque creare una vera e propria rete del libro alimentata dall'impegno delle persone che hanno dato nuova vita ai libri.

Queste dunque sono le dieci sedi individuate per le nuove biblioteche allestite grazie a Sophia APS: la Biblioteca "Antonio Russo", il Municipio di Francavilla al Mare, Zona Futura, la Scuola Media Masci sede centrale, il Liceo Scientifico Statale Volta, Palazzo Sirena, il Museo Navale Torre Ciarrapico, la ASL Francavilla, la Scuola Media Masci succursale, il Centro Sociale Anziani Valle Anzuca (nell'omonima contrada).

"Il progetto “Biblioteche pret-a porter” è una splendida iniziativa che noi di Sophia APS gestione biblioteche ed archivi, abbiamo accolto con estremo entusiasmo – spiega Aurora Pozzoli. - E' stato interessante e suggestivo creare una rete del libro, allestendo delle piccole librerie, con circa 50 volumi, in determinati posti della nostra città (scuole, centri di aggregazione giovanile, presidi ospedalieri) al fine di promuovere e sensibilizzare alla lettura tutti i cittadini di ogni fascia di età".

"Con questo progetto - prosegue - siamo riusciti a far conoscere maggiormente e in modo più approfondito i servizi offerti dalla biblioteca Comunale “Antonio Russo” registrando sin da subito dei feedback positivi attraverso nuovi utenti che sono venuti in biblioteca dopo aver preso un libro dalle nostre librerie itineranti. Siamo riusciti a far comprendere,altresì, l’importante funzione che svolge la biblioteca nel contrasto alla povertà educativa, diventando un luogo prezioso per tanti cittadini".

"Soddisfatti del lavoro svolto - conclude Pozzoli - ci auguriamo di arrivare con i nostri libri a più persone possibili creando una bella comunità di lettori e lettrici".

Si ricorda che "Libridine" è promosso dal Centro Per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura; le associazioni partecipanti al fianco del Comune di Francavilla al Mare sono l'Aps Macondo, Fonderie Ars, l'Associazione Alphaville – nonsolocinema, la Neo edizioni, Sophia Aps e l'Associazione Identità Musicali che a loro volta stanno coinvolgendo location strategiche, culturali, turistiche del territorio, oltre alla Mondadori di Francavilla e all'Azienda di Trasporti Abruzzese Tua.