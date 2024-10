A Longobardi il Premio Leone d’Oro Alato di San Marco

Sabato 19 ottobre, nella storica Torre Normanna di Roccaromana, nel cuore della provincia di Caserta, si è tenuta la quarta edizione del Premio Internazionale “Leone d’Oro Alato di San Marco – Omaggio a Venezia”. Organizzato dall’Istituto per la Cultura Italiana in collaborazione con il Casato Di Giovine e la Fondazione Area Cultura ETS, l’evento si propone di celebrare personalità che si sono distinte in vari ambiti, dalla cultura allo sport, dall’arte al sociale.

Il Premio è patrocinato da numerose istituzioni che ne hanno riconosciuto l’importanza culturale e sociale. Un riconoscimento è stato conferito anche a Francesco Longobardi, presidente di Medea Odv Montesilvano: