Al Fla si presenta l’ultimo libro di Giancarlo Prosperi sugli eventi risorgimentali abruzzesi dopo l’Unità

Giovedì 7 novembre, alle ore 19 nella Sala Video del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, si terrà la presentazione di “Eventi risorgimentali in provincia di Teramo dopo il 1860”, il nuovo libro dello storico Giancarlo Prosperi. Dialogherà con l’Autore lo storico e giornalista Sandro Galantini. Il libro, la cui presentazione è inserita nel calendario del FLA – Festival di Libri e altre cose, intende far conoscere come sia stato vissuto dalle popolazioni locali il periodo attorno all’Unità d’Italia, mettendone in evidenza i protagonisti e gli eventi principali.

Uno “spaccato” di vita abruzzese che presenta fatti, storia e personaggi della regione dal 1860 in poi. Giancarlo Prosperi, laureato in Sociologia e successivamente in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Urbino, è autore di oltre venti opere tra volumi, saggi storici e socio-pedagogici ed attualmente insegna nella scuola secondaria. Ha collaborato per diversi anni alla cattedra di sociologia della politica presso l’Università di Teramo occupandosi di studi risorgimentali. Numerosi i premi e i riconoscimenti per la sua attività di ricerca. È insignito dell’“Aquila d’Oro Crociata al Merito” dai Corpi Sanitari Internazionali “Croce Rossa Garibaldina”.