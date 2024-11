La rassegna 'Specchio Arte' presenta Vito Bucciarelli

Fondazione Aria presenta l’edizione 2024 di 'Specchio Arte', la collana dedicata ad artisti contemporanei che per origini o scelte di vita hanno stabilito un legame identitario con l’Abruzzo. Artista protagonista di questa ottava edizione è Vito Bucciarelli. L’appuntamento è il 14 novembre alle ore 18 presso il teatro Gianni Cordova. I curatori del progetto incontreranno l’artista insieme al pubblico, per invitarci a entrare nella sua Arte Agravitazionale e a guardare il mondo dagli occhi dello Psiconauta, autoritratto di Vito stesso e figura ricorrente nelle sue opere in relazione con lo Spazio.

Il format 'Specchio Arte', ideato da Giovanna Dello Iacono, direttrice artistica della Fondazione ARIA, prevede la visione in anteprima dei contenuti inediti prodotti dal team curatoriale: un video portrait realizzato dal fotografo Paolo Dell’Elce, un cortometraggio del regista Dino Viani e l’analisi critica dello storico dell’arte Antonio Zimarino.

‘Specchio Arte’ è un lavoro introspettivo che tenta di svelare aspetti inediti della personalità dell’artista ospite che si rivelano nello specchio dell’interazione con l’altro. Specchio vuole scoprire il dietro le quinte del percorso di ricerca che ogni artista ha compiuto e compie nel realizzare la sua opera. La rassegna ‘Specchio Arte’ è realizzata in collaborazione con Fideuram Private Banker.