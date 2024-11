"La vita Ã¨ un flusso di parole" al Fla, dopo un grande dolore ecco il potere dell'ottimismo di Ida Santilli

E' prevista per domenica 10 novembre (all'interno del Fla di Pescara) alle ore 16 presso il Nuovo Spazio Fla in piazza Unione la presentazione del libro della Mental Coach Ida Santilli, "La vita è un flusso di parole" di Drakon edizioni. Con la sua semplicità e leggerezza l'autrice abruzzese, che si divide tra Pescara e Londra, rivela "come parlare ai nostri cervelli".

La vera casa di Ida Santilli è il mondo, infatti sin da piccola desiderava viaggiare e solo da grande ha realizzato il suo sogno girando per tutta l'Italia, l'Europa, l'Africa e l'America, perché sostiene che i luoghi della Terra hanno una grande magia e le loro vibrazioni chiamano l'uomo. L'autrice riesce a trasferire al lettore sia contenuti scientifici basilari e innovativi, sia consigli ed esercizi pratici che, attraverso "flussi di parole", aiutano ad elevare l'energia e quindi il benessere di ognuno.

La vita, quindi, può cambiare in meglio, se vengono consegnati alla realtà, i propri sogni. Crederci è essenziale. Realizzarli può essere speciale. Santilli è anche Life coach, Counselor, Doctor clown e volontaria della Croce Rossa: tante sono le attività che coltiva nella vita e sono proprio quegli interessi che rappresentano concretamente la trasformazione dei suoi sogni, poiché crede nelle possibilità e ha profonda fiducia della realizzazione.

Il dolore per la perdita di un figlio di 32 anni l'ha portata a sviluppare una grande sensibilità e ad amare l'energia dell'Universo che contiene la parte invisibile della vita, sentendosi particolarmente in sintonia con essa. Dialogano con l'autrice Annalisa Potenza, Giulia Madonna e Giulia Di Giampaolo. L'evento è a ingresso gratuito.