“Ancora insieme nella musica”, quattro concerti nei cimiteri cittadini

Il Comune di Pescara organizza anche quest’anno la rassegna “Ancora insieme nella musica”, quattro concerti (a ingresso gratuito) all’interno dei due cimiteri di Colle Madonna e San Silvestro. La seconda edizione della rassegna, che comincerà sabato e si concluderà il 30 novembre, sarà curata dall’associazione Coro dell’Accademia, diretta dal maestro Pasquale Veleno. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle ore 15 e si terranno all’aperto. Nel cimitero di Colle Madonna i concerti sono previsti nello spazio vicino all’ufficio del custode e alla camera mortuaria, a San Silvestro vicino all’ingresso sulla provinciale, di fronte alla congrega.

“Quest'anno”, spiega il vice sindaco Maria Rita Carota, “abbiamo puntato sulle formazioni corali che riescono sempre a trasmettere suggestioni particolari, soprattutto eseguendo repertori classici e sacri, adeguati a questi luoghi dell'anima. Con questi concerti vogliamo raggiungere e coinvolgere i cittadini durante i riti commemorativi di saluto ai defunti, confortandone gli animi attraverso la musica e il canto, come avviene già nel Nord Italia e in altri Paesi. È un modo diverso per vivere questo periodo dell’anno. I cimiteri, spazi deputati al ricordo di familiari e amici che ci hanno lasciato, vengono così trasformati in luoghi comunitari, spazi per rinnovare gli affetti nei confronti di chi non c’è più ma anche per innescare nuove emozioni attraverso la musica”.