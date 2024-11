"ABCiao" al Fla: il primo albo illustrato per bambini a conquistare il festival

Per la prima volta, il Fla - Festival di Libri ed Altrecose di Pescara dedica uno spazio speciale ai bimbi. Oggi alle ore 10, nella Sala Manthonè, sarà presentato "ABCiao abecedario italiano", il nuovo albo illustrato di Carolina Mastropietro e Valentina Chiavaroli, edito da Quid Edizioni. Dopo il successo ottenuto al Salone Internazionale del Libro di Torino e il plauso di personalità come la dottoressa Chiara Biondi, assessore regionale alla cultura della Regione Marche, e la dottoressa Maura Nataloni, assessore alla bellezza del Comune di Fabriano, e reduce dal successo della Fiera del Libro di Francoforte, dove l'Italia è stata Paese ospite d'onore, "ABCiao" approda al Fla per far sognare anche i più piccoli lettori pescaresi.

In occasione della presentazione, sarà organizzato un laboratorio creativo per bambini, durante il quale i piccoli partecipanti potranno dare libero sfogo alla loro immaginazione, ispirandosi alle illustrazioni del libro. L'artista Alessia Fusco, con il suo live painting, creerà inoltre segnalibri personalizzati, rendendo l'esperienza ancora più unica e indimenticabile. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il programma

Ore 10.00: Accoglienza

Ore 10.15: Presentazione con lettura animata di alcune pagine significative

Ore 10.45: Laboratorio creativo con alcune tavole dell’abecedario

Ore 11.15: Conclusione e saluti

Le autrici

Valentina Chiavaroli, pediatra e ricercatrice, ha unito la sua passione per i bambini alla sua curiosità per il mondo che ci circonda, creando un abecedario che stimola la curiosità e l'apprendimento.

Carolina Mastropietro, architetta e illustratrice, ha dato vita a un mondo colorato e ricco di dettagli, dove l'arte incontra la cultura e la tradizione.

Un'iniziativa che promuove la lettura e la creatività.