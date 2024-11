Concerto per ricordare il giornalista Rai Franco Farias

Le trascrizioni bandistiche della "Serenata di un montanaro degli Abruzzi alla sua amata", tratto dal terzo movimento della sinfonia "Aroldo in Italia" di Hector Berlioz, poi di "Pigro", celebre brano di Ivan Graziani, e ancora "Cuore Abruzzese", marcia sinfonica di Giovanni Orsomando, e "SuperArbore", brano per banda di Renzo Arbore e Claudio Mattone: sono alcuni dei momenti musicali protagonisti, sabato 23 novembre, a Selvazzano Dentro (Padova), del concerto in memoria del giornalista della Rai Franco Farias.

L'iniziativa è dell'associazione culturale abruzzese-molisano-veneta "Balbino Del Nunzio", realizzata in collaborazione con il Comune e la Banda di Selvazzano diretta dal Maestro Giuseppe Faggin. L'appuntamento è alle 20.45 all'Auditorium San Michele di Selvazzano Dentro. Franco Farias, volto storico della Tgr Abruzzo, è stato tra l'altro presidente del conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara e presidente regionale, in Abruzzo, dell'Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome (Anbima).

Ha scritto, insieme a Francesco Sanvitale, il libro "Le Bande Musicali in Abruzzo" (1783-1984), pubblicato dall'Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale del Mezzogiorno. L'associazione culturale "Balbino Del Nunzio", recita una nota, deve molto a Franco Farias per la preziosa amichevole collaborazione ricevuta per eventi ai quali partecipò: a Padova due giornate di studio sullo scrittore John Fante, un concerto/conferenza per ricordare il cornista abruzzese Domenico Ceccarossi, la presentazione del libro sulla Brigata Maiella di Marco Patricelli; infine, il concerto dell'orchestra a plettro di Breganze all'Auditorium del Conservatorio di Pescara.