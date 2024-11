Nella sede della SocietÃ  Operaia la presentazione del libro dei familiari vittime del Covid

Sabato 23 novembre in via Piave 61, presso la sede della Società Operaia, dalle ore 17:30 verrà presentato il libro del Comitato nazionale familiari delle vittime "Covid" dal titolo "Volevo solo tornare a casa" pubblicato per Graus Edizioni. Per l'occasione sarà presente Sabrina Gualini, presidente del comitato.



L'evento organizzato dalla Comunità Militante Coscienza e Dovere sarà l'occasione per affrontare il tema centrale di un periodo controverso, dal punto di vista di familiari ed amici che hanno vissuto in prima persona il dramma di una o più perdite, contraddistinte dalla parola "Covid" che ha penalizzato l'ultima fase di vita di tante persone a cui va restituita la dignità della memoria nella verità dei fatti realmente accaduti.



Un libro attuale quanto scomodo quindi, che per una sorta di boicottaggio è scomparso dalle piattaforme di vendita online, ma che continua ad essere presentato in maniera capillare sul territorio nazionale.



Per l'occasione è stata organizzata una tavola rotonda che vede coinvolte anche le realtà del Comitato Liberi in Veritate, nella persona del responsabile regionale dott. Francesco Di Meco e del Movimento Indipendenza attraverso il segretario cittadino Marco Perletta.