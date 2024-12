"Prima della prova", il teatro come una serie "Arotronflix" a tre puntate

E se il teatro si trasformasse in una serie a puntate, un po' come quelle tanto cercate sulla piattaforma di Netflix? Sembra quasi impossibile immaginarlo eppure ci pensa Arotron di Pianella (Pe) con l'attore e sceneggiatore Franco Mannella a cimentarsi nell'esperimento con "Arotronflix", la serie teatrale di tre puntate che inizia il 15 dicembre alle ore 18 nell'ex asilo Sabucchi, Vico delle Dee 10 a Pianella; con questo primo appuntamento si da anche il via a "Le domeniche dell'Aratro", la rassegna teatrale invernale che si estenderà fino a maggio con appuntamenti anche a sorpresa.

Quella che andrà in scena è la prima puntata di "Prima della prova", titolo dello spettacolo (in tre puntate appunto) che racchiude una sua filosofia, in cui lo stesso Mannella legge il primo atto integrale del Riccardo III di William Shakespeare, nella traduzione di Pino Colizzi. Qual è il significato di "Prima della prova"? Prima di iniziare le prove di uno spettacolo, i registi della "vecchia scuola" leggevano il copione agli attori, per dare così le prime indicazioni su atmosfera, ritmi, sonorità, caratterizzazioni; è da questa idea che nasce la trilogia che verrà proposta, con un unico attore-regista, Franco Mannella, solo in scena, che con un solo corpo e una sola voce darà vita tangibile ai corpi e alle voci degli innumerevoli personaggi di questa celeberrima tragedia.

Questa prima "puntata", risulta essere un momento o meglio un rito solitamente aperto solo a regista e attori, che farà sentire il pubblico parte integrante del processo di creazione di uno spettacolo. La seconda puntata (con lettura del II e III atto) andrà in scena gennaio e la terza a febbraio (con lettura del IV e V atto). "Prima della prova" è già andato in scena a Pescara, Milano, Ostia, Roma dove è stata proposta la trilogia completa registrando sempre il tutto esaurito. La prenotazione è necessaria al 345.5411135. News e attività sui social alla voce @formazioneteatralearotron.