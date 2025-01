Torna il Pescara urban festival: il programma

Seconda edizione per il Pescara urban Festival, la kermesse culturale ideata e diretta dal critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone, in collaborazione con le associazioni culturali della città. Si parte il 20 gennaio alle 19, nella scuola di musica Minuetto in Viale Vittoria Colonna 118 a Pescara, con la presentazione del libro di Luigi Scocchera "Emozioni e vita" pensieri, con la prefazione dello stesso Pasqualone, che così scrive:

"Le pagine lette sono un viaggio tra le emozioni di un entronauta che si muove tra i meandri della parola poetica, capace di raschiare il barile delle sedimentazioni psichiche, per proporre al vasto pubblico dei lettori e degli estimatori della letteratura un di più di pensieri, i pensieri dell’anima, appunto, che assumono mille volti e che nel testo assorbono le inquietudini degli attimi e dei frammenti, macinano le ore delle ansie e delle paure, tanto da far pensare ad una incredibile finzione letteraria. Si rimane meravigliati davanti ad una così potente impalcatura lirica, che trasforma in verso, pagina, cesure, le tante dimensioni della vita urlate in faccia al vento, alla ricerca di rumori che coprono i troppi silenzi della vita, silenzi mare, silenzi nuvole, silenzi uragano, quando la tempesta sembra giungere e nulla la può fermare".

A seguire il 22 febbraio la presentazione del libro del vaticanista di Avvenire, Mimmo Muolo, dal titolo Ribellarsi alla notte; l'8 marzo, nella sede del Flag di Pescara, il premio Afrodite con la presentazione della mostra di Rossella Caldarale e dei libri di Drakon Edizioni; il 12 aprile, nella Galleria Spazio Bianco, l'inaugurazione della mostra di Remo Croci, noto volto di Mediaset, e la presentazione del suo ultimo libro. Tutti gli appuntamenti sono in collaborazione con il Kiwanis Chieti- Pescara ed il Kiwanis Chieti-Pescara D'Annunzio, presieduti da Alessandra Melideo e Stefano Tumini.