L'Accademia d'Archi "Arrigoni" intepreta Salieri e Mozart

Venerdì 17 gennaio la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" presenta il concerto dell'Accademia d'Archi "Arrigoni" con Giulio Arnofi come direttore d'orchestra e Costantino Catena come solista al pianoforte. Il programma del concerto prevede la Sinfonia in Re maggiore “Veneziana” per orchestra da camera e il Concerto per pianoforte e orchestra in Si bemolle maggiore di Antonio Salieri e il Concerto per pianoforte e orchestra in Mi bemolle maggiore K271 “Jeunehomme” di Wolfgang Amadeus Mozart. Il concerto si terrà al teatro Massimo, con inizio alle ore 21, ed è inserito nel Progetto Circolazione Musicale in Italia del Cidim.

Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. L’Accademia d’Archi "G. G. Arrigoni" è un’Associazione Culturale con sede a San Vito al Tagliamento (PN) e deve il suo nome al musicista-compositore sanvitese Gian Giacomo Arrigoni (1597-1675). Dal 2009 persegue la missione di formare giovani musicisti nell’ambito della musica da camera e di quella orchestrale, proponendo corsi di perfezionamento con affermati docenti provenienti da tutto il mondo e valorizzandoli nell’attività in orchestra, al fianco di direttori e solisti di fama internazionale. L’orchestra giovanile annovera all’interno del proprio organico, la presenza di diversi vincitori di concorsi violinistici nazionali e internazionali.



Dal 2010 l’Accademia promuove la stagione musicale “San Vito Musica”, un ciclo di appuntamenti dove vengono proposti dei concerti in concomitanza con ricorrenze e temi importanti e dove i protagonisti del palcoscenico sono celebri solisti e direttori impegnati in ricercati repertori musicali. Tra le attività dell’Accademia dal 2016 spicca anche l’organizzazione del Concorso Internazionale “Piccolo Violino Magico”, destinato a giovani violinisti da ogni parte del mondo, fino ai 13 anni. L’evento, che si svolge a San Vito al Tagliamento durante la prima settimana di luglio, viene trasmesso in diretta streaming rappresentando così il Friuli (e l’Italia intera) nel mondo.