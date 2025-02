“Uno, Qualcuno, centomila”: il nuovo percorso didattico del Cantiere Teatrale Adriatico

Partirà venerdì 7 febbraio alle ore 19.30, con un incontro Introduttivo Gratuito, il per(corso) di Teatroterapia "Uno, Qualcuno, centomila" che avrà lo scopo di aiutare i partecipanti a scoprire e conoscere a fondo tutte le proprie maschere e a imparare che ognuno di noi è Centomila e solo conoscendo tutti i nostri aspetti possiamo finalmente essere Uno, per divenire quel Qualcuno di cui siamo in perenne ricerca.

Il (per)corso avrà la durata di 12 incontri con cadenza settimanale a partire dal 21 febbraio e si terrà presso il Cantiere Teatrale Adriatico in via Sallustio 19 a Pescara sotto la direzione artistica del Maestro Milo Vallone (foto) e sarà condotto dalla dott.ssa Elisa Tracanna Psicologa e Psicoterapeuta coadiuvata da Luca Memmo di Blasio Improvvisattore e da Andrea Ginestra per la parte dedicata alla Clownerie.

Per la partecipazione al primo incontro gratuito di venerdì 7 febbraio è gradita la prenotazione contattando: il numero 333/1014750, mandando un’email a info@tamtamcom.com oppure contattando la pagina Facebook del Cantiere Teatrale Adriatico.