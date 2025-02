Annunciati i vincitori del Premio Internazionale NordSud di letteratura e scienze. Sono il poeta e scrittore Georgi Gospodinov, considerato il più importante scrittore bulgaro tradotto in trentacinque lingue, con la raccolta di poesie Lettere a Gaustìn (Voland, 2022) e lo scienziato spagnolo Juan Manuel Corchado Rodríguez, tra i più conosciuti esperti di intelligenza artificiale applicata alle scienze sociali e cognitive, con il libro “From Salamanca to Singularity: Social Sciences and the Foundations of Artificial Intelligence” (EOLAS, 2024).

La cerimonia di premiazione è prevista venerdì 7 febbraio alle ore 17:30 nella sede della Fondazione Pescarabruzzo, in Corso Umberto I, 83 a Pescara. Un evento dedicato al dialogo tra Letteratura e Scienze, per celebrare la cultura, la ricerca e l’incontro tra Nord e Sud. Ingresso libero fino a esaurimento posti.