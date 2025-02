Premio Galasso 2025: tutti i nomi dei premiati

Con il Premio Antonio Galasso 2025, giunto alla quarta edizione, sabato 9 febbraio, alle ore 17, nella sede dell'Associazione Senso Civico, in viale Nettuno 107, a Francavilla al Mare, parte la quarta edizione del Francavilla urban Festival, che da febbraio a ottobre organizzerà a Francavilla oltre 50 eventi culturali e che l’anno scorso ha portato oltre 7.000 presenze con 60 eventi culturali, la partecipazione di 600 tra scrittori, attori, musicisti, artisti, operatori culturali e il coinvolgimento di decine di location per mostre, presentazioni di libri, convegni, concerti, reading poetici, con il patrocinio di Irdidestinazionearte, Human post, Endas Cultura Abruzzo, Comitato di valorizzazione e difesa del territorio abruzzese, Museo Guidi di Forte dei Marmi, Ets Luca Romano, Comitato Le donne dell’Angelo, associazione Alento, Kiwanis Chieti-Pescara, Kiwanis Chieti-Pescara G. D'Annunzio, associazione Sandro Pertini, Omniartis, Uni, Rotary Campus Abruzzo e Molise, e personaggi di caratura nazionale come Remo Croci, Italo Radoccia, Ettore Picardi, Giulia Alberico, Paolo Maria Gemelli, Mimmo Muolo e Gianfranco Rotondi, che hanno impreziosito gli eventi.

Ecco i vincitori di questa edizione: SILVIO DE LEONARDIS, NICOLA LANCI, VELTRA MUFFO CASASANTA, PEPPINO DI CRESCENZO, SERGIO SELVAGGI, ANTONIO MANCINELLI, TONINO D’ALLEVA, VITTORIO RAPINO, VINCENZO CONSALVI, GIORGIO PETRACCIA, GIUSEPPE COLABRUNI, RITA DI PAOLO DI PILLO, ROSA DE LUCA, BIAGIO CALDERONE, RAIMONDO TARABORRELLI, PATRIZIA GIANVITTORIO, DONATO E DOMENICO CANDELORO. RENEE’ TESEI, FRANCO SARAULLO, FRANCO MICCOLI, AGOSTINO SENESE, EGIDIO BERARDINUCCI, MAURO FAIULLI, RENZO DI LIZIO, MICHELE DI MAIO, ANTONIO DE CAPITE MANCINI, CLAUDIA TATONE, STEFANIA PONZIANI, ROBERTA DI MAURO, PARIDE DI FEBO, DAVIDE DI VITTORIO, ANTONELLA CASARIN, DITTA DI GIAMPIETRO.

“Il premio Antonio Galasso, fortemente voluto dalla famiglia, ricorda l’imprenditore francavillese scomparso quattro anni fa, amante dell’arte, della musica e della cultura - sottolinea Nicolino Di Quinzio, presidente dell'Associazione Culturale Senso Civico - Siamo davvero contenti di ospitare questa iniziativa, nel pensiero di un caro amico, pieno di vita e di gioia”. Il premio verrà presentato da Orietta Spera e vedrà l'inaugurazione della mostra dell'artista Alessandra Valloreo.