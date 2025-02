Premi per i lettori - viaggiatori di Tua, con "Leggiti forte" consegnati buoni per libri

Dopo circa sei mesi di attività, si chiude un ulteriore progetto inserito all'interno di "Libridine" per il Cepell di Francavilla al Mare: il progetto è "Leggiti forte" ed ha visto collaborare la Scuola Macondo di Pescara con la Tua, l'Azienda di Trasporti Abruzzesi.

Con questo progetto, anche le attese alla fermata dell'autobus si sono trasformate in momenti utili alla divulgazione di racconti, seppur brevi, leggibili in pochi minuti attraverso un QrCode presente sulle pensiline del Comune di Francavilla e all'interno degli autobus di Tua: un modo originale per avvicinare soprattutto i più giovani alla lettura attraverso l'uso di cellulari e tablet ed ingannare il tempo in modo costruttivo in attesa dell'autobus o lungo il tragitto.

L'impegno è stato poi premiato, infatti inquadrando il QrCode è stato possibile compilare un form per partecipare e vincere buoni per l'acquisto di libri ed i nomi sorteggiati sono quelli di Valeria D'Alleva che si è aggiudicata un buono da € 350; Giulia Gridelli ha ritirato un buono da € 150 e Rossana Taranto da € 50.

Si ricorda che "Libridine", promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto del Ministero della Cultura ha le seguenti associazioni partecipanti al fianco del Comune di Francavilla al Mare guidato dalla Sindaca Luisa Russo affiancata dall'Assessora alla Cultura Cristina Rapino: l'Aps Macondo, Fonderie Ars, l'Associazione Alphaville – nonsolocinema, la Neo edizioni, Sophia Aps e l'Associazione Identità Musicali che a loro volta coinvolgeranno location strategiche, culturali, turistiche del territorio; inoltre c'è la Mondadori di Francavilla.