Podcast: "Raccontare una Capsula del Tempo" alla Scuola Macondo

È previsto per venerdì 28 febbraio alle ore 18.30, nella Scuola Macondo, l'appuntamento con la restituzione del nuovissimo corso di Podcast tenuto per l'annualità 2024/25 da Federico Giangrandi: sarà l'occasione per presentazione il concept dei prodotti realizzati durante le ore di lezione in cui è stato realizzato il Podcast "Raccontare una Capsula del Tempo".

“Il corso di Podcast appena concluso si è trasformato in poche lezioni in un vero proprio laboratorio di idee. Dopo aver individuato insieme un tema per il Podcast da realizzare collettivamente, ogni studente ha sviluppato la propria storia e insieme l’abbiamo strutturata, musicata e registrata. La soddisfazione più grande, per me, è vedere negli studenti la volontà di continuare ad alimentare il Podcast Container che abbiamo elaborato, aggiungendo altre puntate. La capsula del Tempo va avanti!”, spiega il docente.

Tra gli obiettivi primari del percorso c'è stato quello di comprendere la storia e l’evoluzione del podcasting (storia, tendenze e diversi formati) e sviluppare un concetto e un formato unici per il Podcast oltre che imparare la scrittura dei testi con un occhio al pubblico di riferimento; importante è stato anche imparare come strutturare gli episodi attraverso durata, segmenti e frequenza ed acquisire competenze tecniche per la registrazione e l’editing audio.

In occasione della restituzione del lavoro fatto nella prima edizione del corso, verranno anche anticipati alcuni aspetti legati alla prossima annualità del corso. L'appuntamento è libero.