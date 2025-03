Nella sede del Flag Costa la prima edizione del Premio Afrodite

Si svolgerà oggi pomeriggio la prima edizione del Premio Afrodite, presso la sede del Flag Costa Pescara, alle ore 17. Ideato dalle Associazioni Kiwanis e Flag Costa Pescara, dirette rispettivamente da Alessandra Melideo (foto) e Claudio Lattanzio, padrone di casa nell'occasione. L'appuntamento è inserito nell'ambito delle manifestazioni del Pescara Urban Festival, la cui direzione artistica è affidata alle competenze del professor Massimo Pasqualone, docente di lettere e critico letterario, che nell'evento presenterà i libri di Francesco Di Rocco, Rosy Siani, Patrizia Splendiani, per Drakon Edizioni.

L'evento intende celebrare il talento femminile in tutte le sue potenzialità espresse in campo artistico, sociale e professionale. Presenta la giornalista Orietta Spera, marsicana di origine. "Afrodite è il nome scelto per indicare un premio dedicato alle donne che hanno dimostrato particolare attitudine e sensibilità alla diffusione della cultura e a tematiche riguardanti il genere femminile" dichiara la professoressa Alessandra Melideo, Presidente del Premio e della Associazione Kiwanis club Chieti-Pescara, "attraverso iniziative che sottolineano l'importanza della creatività quale antidoto alla alienazione che caratterizza i ritmi della società contemporanea".

Il nome Afrodite rievoca la figura di una divinità simbolo di bellezza, prosperità, rinascita per celebrare l'imminente stagione della Primavera. La mostra fotografica dell'artista Rossella Caldarale accompagnerà i visitatori e le premiate in un viaggio introspettivo fatto di scatti e frammenti che si ricompongono in bozzetti di vita che rimandano ad una riscoperta del rapporto uomo-natura nella sua essenza primordiale. Di seguito i nomi delle premiate designate:Manuela Sirikith Ciaccia, Maria Assunta Oddi, Maria Teresa Savina, Anna Palermo, Tiziana Gioia; Stefania Bosco; Maria Rita Carota; Lina Gasparroni; Letizia Fanesi; Giulia Garro; Velia Curci; Veronica Fusella; Mira Carpineta; Alessandra Relmi;Paola Duca; Sabrina Morelli; Merilu' Di Gregorio; Angela Priore; Assunta Di Basilico; Cinzia Corticelli; Paola Cuciniello.