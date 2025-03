Un programma di eventi dannunziani per celebrare il compleanno del Vate

“La giornata del 12 marzo, compleanno di Gabriele d’Annunzio, deve diventare l’occasione annuale per un secondo festival dannunziano-edizione invernale, e cominciamo con un’anteprima coordinata dall’assessorato alla cultura e dal sindaco Masci che il 12 e 13 marzo prossimi ci permetterà di riaccendere i riflettori sul nostro Vate che è sicuramente il pescarese più importante di ogni tempo”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, intervenuto oggi alla conferenza stampa odierna in Comune per presentare le celebrazioni dedicate a d’Annunzio.

“Le istituzioni insieme avranno l’occasione di celebrare il compleanno di Gabriele d’Annunzio – ha sottolineato il Presidente Sospiri – che è concretamente sempre con noi, basta fare una passeggiata lungo le vie della città e tutto ciò che incontriamo è frutto del fatto che il Vate è nato a Pescara. Poi basta dare uno sguardo alle nostre biblioteche e ancora oggi ci sorprendiamo di quanta influenza abbia avuto sul teatro, sulla letteratura del primo Novecento, pensiamo ad esempio a James Joyce. La città deve tutto al Vate ed è nostro dovere istituzionale sostenere tutte le iniziative tese a valorizzare la sua immagine”.