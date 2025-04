"Dannunziana" giunge all'ottava edizione, martedÃ¬ 15 aprile l'inaugurazione

L’Associazione Eremo Dannunziano, con il patrocinio del Comune di Pescara, della Fondazione Pescarabruzzo e in collaborazione con la FUIS - Federazione Unitaria Italiana Scrittori, organizza, come da tradizione, l’iniziativa "Dannunziana", giunta quest’anno alla VIII edizione. Martedì 15 aprile alle ore 16.15 si terrà l’inaugurazione di Dannunziana 2025 con i saluti istituzionali del Sindaco di Pescara Carlo Masci, del Presidente della Fondazione Pescarabruzzo Nicola Mattoscio, della Presidente dell’Associazione Eremo Dannunziano Nicoletta di Gregorio e del Vice Presidente dell’Associazione Eremo Dannunziano Antonello De Rosa. La manifestazione si svolgerà presso l'Imago Museum in Corso Vittorio Emanuele II, 270, nei giorni 15, 16 e 17 aprile, con molteplici proposte: declamazione di testi di Gabriele d’Annunzio, presentazioni di libri, letture di poesie e interventi di musica classica.

Martedì 15 aprile, alle ore 16,15, il programma prevede la presentazione dei libri: Laudomia Bonanni - Elzeviri di Anna Maria Giancarli (Fondazione Carispaq), presenta Fabrizio Marinelli, Presidente Deputazione Abruzzese di Storia Patria; Eduardo nel mondo di Dante Marianacci (Edizioni Ianieri); Forse l’eternità di Daniela Quieti (Ibiskos Ulivieri), presenta Vittorina Castellano; Live it Paint it di Lys Hansen (Callendar House), presenta Rossana Bruni Olarte; Cronache di fine occidente - La collina del Dingh di Antonio Alleva (Edizioni puntoacapo), presenta Antonella Caggiano; Ieri Oggi e... di Alessio Scancella (Costa Edizioni), presenta Elena Malta. Lettura di poesie: Antonio Alleva, Rossana Bruni Olarte, Antonella Caggiano, Vittorina Castellano, Nicoletta Di Gregorio, Anna Maria Giancarli, Daniela Quieti, Alexian Santino Spinelli. Voce recitante: Franca Minnucci (attrice). Intervento musicale: Martina Perretti (flauto). Coordina: Bruno D’Antonio (Segretario Generale Eremo Dannunziano). Mercoledì 16 aprile, alle ore 16,15, presentazione dei libri: Terra d’oltre di Rolando D’Alonzo (Tabula Fati); La vena delle viole di Antonella Caggiano (Editore Carta Canta); Sottovuoto di Marcello Marciani (Moretti&Vitali); Coriandoli di Maria Gabriella Ciaffarini (Costa Edizioni); Giovanni Palatucci - l’ultimo questore di Fiume italiana di Ennio Di Francesco (Editore Carabba); La fine del nulla di Modesto Lanci (Chiaredizioni); Albero Genealogico della Famiglia Acquaviva d’Aragona di Giovanna Manetta Sabatini (Paper World), presenta Alessio Sabatini Sciarroni; Entre Nosotros di Flora Amelia Suárez Cárdenas (Tabula Fati). Lettura di poesie: Daniele Cavicchia, Daniela D’Alimonte, Rolando D’Alonzo, Franca Di Bello, Beatrice Marchegiani, Marcello Marciani, Alessio Sabatini Sciarroni, Flora Amelia Suárez Cárdenas. Voce recitante: Franca Minnucci (attrice). Coordina: Antonella Caggiano (Consigliera Eremo Dannunziano). Giovedì 17 aprile, alle ore 16,15, presentazione dei libri; Chi era Gabriele d’Annunzio di Massimo Pamio e Monica Ferri (Edizioni Mondonuovo); Ivo Andrić - poesie scelte di Stevka Šmitran (Casa Editrice le Lettere); Sotto la sabbia dorata di Daniele Astolfi (Tabula Fati); Il rinascimento del cenacolo di Costanza D’Avalos di Maria Rosaria Sisto (Edizioni Paolo Loffredo); L’ombra del passato di Gabriella Bottino (Costa Edizioni); Non chiamatemi più Elisa di Roberto Marzetti (Edizioni Il Viandante); Il posto dove stare di Elena Malta (Costa Edizioni); Fronte del cuore di Licio Di Biase (Vertigo Edizioni). Lettura di poesie: Maria Gabriella Ciaffarini, Federica D’Amato, Grazia Di Lisio, Francesco Di Rocco, Elena Malta, Massimo Pamio, Alessio Scancella, Stevka Šmitran. Voce recitante: Giulia Basel (attrice).

Coordina: Anna Oreste (Cerimoniera Eremo Dannunziano). Ufficio stampa: Daniela Quieti. Foto e video: Franco Santucci.