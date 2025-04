Romics Gran GalÃ  del Doppiaggio, miglior voce maschile per l'animazione a Franco Mannella

Soddisfazioni per l'Abruzzo in occasione della ventesima edizione del Romics Gran Galà del Doppiaggio all'interno della 34esima edizione del Romics di Roma: in occasione dell'evento che premia e rende omaggio ai migliori doppiatori italiani, protagonisti del cinema e della televisione, sia a livello nazionale che internazionale, l'attore e doppiatore Franco Mannella, padre di Arotron di Pianella, ha ricevuto il premio per la Giuria come miglior voce maschile nell'animazione.

Il lavoro che ha permesso a Mannella di ricevere questo importante premio è ‘Wallace e Gromit - Le piume della vendetta’, da gennaio su Netflix; per quanto riguarda la versione originale a dare la voce a Wallace è Ben Whitehead: "sono molto felice per questo premio che ha una bella tradizione ed è importante anche perchè ha dei parametri di assegnazione dei premi diversi rispetto ad altri che si basano molto sulla notorietà ed altri riconoscimenti. Il Romics premia il buon doppiaggio; condivido questo premio con Gianni Galassi che è il direttore del doppiaggio con il quale ho collaborato negli ultimi tempi con frequenza ed a lui sono legato perchè mi ha permesso di doppiare anche Paul Jamatti in The Holdovers, candidato all'Oscar con cui ho ricevuto riconoscimenti e Anora".

Anora è un film del 2024 scritto, diretto e interpretato da Sean Baker. Il film racconta la storia del difficile matrimonio tra Anora, una spogliarellista, e Vanya Zakharov, figlio di un oligarca russo. Al Festival di Cannes 2024 ha vinto la Palma d'oro; la voce dell'armeno Karren Karagulian (Toros) è di Mannella.

"Nell'ultimo periodo – continua Mannella – ho partecipato ad altri film importanti come Conclave, dove c'è una direzione del doppiaggio molto importante, quella di Francesco Vairano a cui sono molto riconoscente poichè è fra quelli che mi ha affidato ruoli importanti nei primi tempi della mia carriera; il primo ruolo da protagonista che è stato possibile grazie a lui è stato in occasione di Giù al Nord con Kad Merad, attore francese che doppio quasi sempre".

In Conclave, infatti, film del 2024 diretto da Edward Berger, ora su Sky Prima Fila basato sull'omonimo romanzo di Robert Harris, Mannella è la voce Stanley Tucci ossia il Cardinale Aldo Bellini: la pellicola è interpretata inoltre da Ralph Fiennes, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini ed il film è stato inserito dalla National Board of Review nella lista dei migliori dieci film dell'anno.

"Un altro doppiaggio di quest'ultimo periodo riguarda l'ultimo capitolo di Bridget Jones: qui ho avuto l'onore di lavorare con un altro Direttore di doppiaggio molto importante che è Mario Cordova; è fra i migliori e con lui tempo fa ho doppiato un bellissimo film che è Animali notturni", aggiunge l'artista. In Bridget Jones - Un amore di ragazzo, il quarto capitolo della saga dedicata a Bridget Jones che ha fatto impazzire generazioni di adolescenti, film doppiato in Italia da Universal Pictures il 27 febbraio 2025, Mannella presta la voce a Chiwetel Ejiofor che interpreta Scott Walliker.

Non meno importante è la serie che in questi giorni spopola su Netflix "The residence" in cui l'abruzzese è impegnato a doppiare il protagonista interpretato da Giancarlo Esposito (noto anche come il Gus Fringe di Better Call Saul, anche in questo caso il doppiaggio è di Mannella): "In questo giallo in otto puntate c'è un bel lavoro di doppiaggio fatto con Marco Benevento per 3Cycle società di doppiaggio di Marco Guadagno", conclude.