Domenica 11 maggio torna la Giornata nazionale di Archeoclub d'Italia "Chiese Aperte"

Domenica 11 maggio si svolgerà in Italia la tradizionale manifestazione nazionale di Archeoclub d'Italia "Chiese Aperte". In provincia di Pescara avranno luogo le seguenti iniziative:

1) a Moscufo sarà aperta con guida Santa Maria del Lago dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19,30. L'epoca della sua costruzione è ignota e la prima traccia documentata risale al Giugno del 969 ed è contenuta nel Chronicon Casauriense, della metà del XII secolo. Il toponimo richiama un bosco sacro (lucus) che fa derivare la sua origine a un luogo di culto pagano preromano. La Chiesa è di fondazione altomedievale ma ebbe il suo massimo splendore nel XI secolo. Con l'occasione, e negli stessi orari, sarà visitabile in piazza Garibaldi, il museo civico "Frantoio delle idee". Per informazioni tel. 339.8778265 - 328. 3366115. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Moscufo in collaborazione con la locale pro loco, con la parrocchia di S. Cristoforo e con l'Archeoclub di Pescara;

2) a Spoltore, dalle ore 10 alle ore 12, sarà aperta, in collaborazione con la locale pro-loco, la Chiesa di S. Panfilo, monumento settecentesco nato su una precedente chiesa del IX secolo di proporzioni molto più ridotte, forse sovrapposta ad un tempio pagano. Nel pomeriggio, alle ore 16, avrà luogo la visita guidata "Spoltore Nascosta - alla scoperta del borgo" con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazione di Spoltore Nascosta: tel. 350 1811922. Tutte le visite sono ovviamente gratuite.