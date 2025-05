"L'amore non è mai perfetto', il nuovo libro di Maria Orlandi

“L’amore non è mai perfetto” racconta, con la consueta ironia della scrittrice, la storia di un amore adulto, tra due persone che hanno già conosciuto le tempeste della vita e che non hanno ancora ritrovato la serenità di un porto sicuro.

Al centro della narrazione ci sono i protagonisti: Caterina e Alberto, ma anche il piccolo Giacomo.

Caterina ha lasciato tutto per fuggire dalla più grande umiliazione della sua vita. Si è trasferita a Milano un mese prima di Natale, è sola e sente la mancanza della sua famiglia.

Alberto cresce da solo un bambino, Giacomo, dopo che Francesca li ha abbandonati per cercare se stessa e fuggire dalle responsabilità. Torna ogni tanto, per tormentarli, e lui cede per il bene e la serenità del figlio nella speranza di mantenere un rapporto tra i due.

Caterina e Alberto si conoscono per caso, mentre sono alla ricerca di un Albero di Natale, ma non sanno che quello sarà solo il primo degli incontri che il destino ha pianificato per loro.

Seguendoli, attraverso le difficoltà di una storia apparentemente nata sotto una cattiva stella, li vedremo compiere un viaggio di crescita che li condurrà a liberarsi l’una dei pregiudizi e l’altro delle catene di un amore tossico.

Una storia leggera e profonda insieme, da leggere tutta d’un fiato fino all’ultima pagina e con una sorpresa “nascosta” per chi già ha avuto modo di apprezzare i romanzi di Maria Orlandi.

Sinossi - Andare a Milano le era sembrata una buona idea. Cambiare casa, lavoro, città e allontanarsi da tutto ciò che potesse ricordarle il momento più umiliante della sua vita. Una fuga? Forse. Ma chi poteva giudicarla? Di sicuro non Giorgio, con tutte le sue insicurezze. Anche se – e questo Caterina non poteva negarlo – ora che si avvicinava il periodo delle Feste sentiva più forte la mancanza della sua famiglia e della sua migliore amica.

Erano stati mesi duri per Alberto: l’infarto del padre aveva rappresentato un imprevisto difficile da gestire a centinaia di chilometri di distanza, ma il Dottor Thomas Parinoci aveva rimesso a nuovo il cuore del suo vecchio e ora non restava che riprendere le fila del lavoro e trovare un Albero per Giacomo, suo figlio, il suo tutto. Soltanto suo, però, da quando Francesca aveva deciso di sentirsi stretta nel ruolo di madre e di moglie e se ne era andata. Tornava, di tanto in tanto, per tormentarli, e lui cedeva, per il bene di Giacomo.

Il giorno in cui Caterina e Alberto inciampano l’una nella vita dell’altro hanno entrambi perso fiducia nell’amore. Eppure il destino disegna le sue trame senza chiedere le nostre opinioni. Tra equivoci, ostacoli, paure e convinzioni da scardinare le loro strade si intrecciano, i loro passi inciampano, gli sguardi si rialzano per incontrarsi di nuovo. È la vita, è l’amore. E non c’è nulla di perfetto in tutto questo, perché non esiste una forma preconfezionata di felicità. Ognuno deve trovare la sua.