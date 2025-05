Per "Incontri di Primavera" a Caramanico la finale del 22° concorso musicale "Paolo Barrasso"

Proseguono a Caramanico Terme gli "Incontri di Primavera" grazie all'impegno dell'amministrazione guidata dal sindaco Franco Parone, all'attenzione dell'assessore all'Ambiente e allo Sport, Ermanno Mazzocca e alla consigliera delegata alla Turismo, Sabrina Orsini.

"Questo grande cartellone primaverile avviato il 19 aprile ci ha dato inaspettate soddisfazioni: abbiamo visto il nostro borgo popolarsi di turisti e soprattutto di famiglie che hanno partecipato anche alle passeggiate ed escursioni per riscoprire o conoscere il territorio, complice probabilmente anche l'assaggio d'estate con temperature elevate - spiega l'assessore Mazzocca - Andiamo avanti con gli eventi che si diversificano proprio per soddisfare le esigenze di molti, in attesa dell'estate che avrà un altro calendario altrettanto interessante il quale include anche la musica, grande patrimonio storico di Caramanico".

In vista del 39° Festival della Valle dell'Orfento, appuntamento del calendario estivo, ci sarà nei dal 22 al 24 maggio nell'ex Convento delle Clarisse, la tre giorni con la finale del 22° Concorso Musicale Internazionale "Paolo Barrasso", il 25 maggio intorno alle 20 invece i musicisti verranno premiati: il Festival è una rassegna di concertistica internazionale sposata da tutti gli operatori turistici e culturali di Caramanico. Solisti, gruppi da camera, diversi nel genere e nell’organico strumentale, e formazioni jazz, tutti di alto profilo artistico-professionale e di prestigio internazionale, saranno i protagonisti di appuntamenti concertistici per tutta l'estate, dopo aver superato la selezione.

Durante il Festival ci saranno inoltre attività di didattica musicale rivolte soprattutto al pubblico locale che coinvolgeranno giovani musicisti partecipanti alle masterclasses. Si tratta di una programmazione di assoluto valore artistico, proprio a testimonianza della tradizione, in particolare di musica classica e “impegnata” che Caramanico Terme e la sua stagione dei concerti possono vantare, anche in termini di primato storico, in considerazione che quella dell’accademia musicale “Marino da Caramanico” è tra le rassegne più longeve del territorio regionale e la prima in assoluto di rilievo nata nella provincia di Pescara.

L'appuntamento oltre che dal Comune di Caramanico è patrocinato anche dal Ministero della Cultura, Regione Abruzzo e Fondazione Pescarabruzzo.