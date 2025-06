Cuntafesta alla Balera del Parco Lavino di Scafa

Domenica 15 giugno 2025 a partire dalle 9:30 presso la Balera del Parco Lavino, nell’area del Vecchio Mulino, a Scafa si terrà la CUNTAFESTA, festa di fine anno formativo di CuntaTerra e restituzione dei laboratori con tutti gli allievi e le allieve che hanno frequentato i corsi da ottobre a giugno.

L’evento, patrocinato dal Comune di Scafa, è organizzato sotto la Direzione Artistica di Marcello Sacerdote e con la preziosa collaborazione di GlobuliGreen, che gestisce la Balera e la geocupola Globulus.

Il programma artistico è davvero intenso, con diverse rappresentazioni teatrali e intermezzi musicali che andranno avanti fino a sera, nel pieno spirito di condivisione e convivialità promosso da CuntaTerra in ogni suo evento.

ORE 9.30 | Risveglio Yoga - risveglio con pratica yoga dolce, meditazione e bagno sonoro a cura di Marzia Cerasa

ORE 10.30 | Né nuda, né vestita, né a piedi, né a cavallo - spettacolo lab teatro bambini condotto da Marcello Sacerdote

ORE 11.00 | Il Tesoro del Mazzamarille - spettacolo lab teatro bambini condotto da Marcello Sacerdote

ORE 12.00 | L'acqua della Babilonia perduta - spettacolo lab teatro ragazzi condotto da Marcello Sacerdote

ORE 13.00 | Pranzo Green - pranzo libero e area food a cura di Globuli Green

ORE 15.00 | Riconnessione - momento di ascolto, presenza e contatto con la natura

ORE 16.00 | Fuoco d'Amore - spettacolo lab teatro adulti 1°/2° anno condotto da Marcello Sacerdote

ORE 17.45 | Globuli Green - saluto e aggiornamenti condivisi del progetto “IMPATTO.0” e della geocupola “Globulus”

ORE 18.00 | Liberazione - spettacolo a cura della compagnia "Teatro Vivo", diretto da Marcello Sacerdote

ORE 19.30 | Aperitivo cenato - a cura di Globuli Green, su prenotazione

ORE 20.30 | CuntaTango - condivisione lab tango argentino condotto da Michela Ghiotti e Lorenzo Camplone

ORE 21.00 | Mo S'Abballe - musica popolare con gli allievi di organetto diatonico a cura di Sebastian Giovannucci - condivisione lab balli tradizionali abruzzesi condotto da Sebastian Giovannucci, Alessandro Salerno, Filomena Di Paola, Tiziana Grazioso, Chiara Spina

Un evento in cui non mancherà la connessione necessaria con l’attualità e con le storie dolorose che, purtroppo, giungono dal Medio Oriente e dalla Striscia di Gaza.



Il 15 giugno è la nostra festa, la CuntaFesta - spiega Chiara Spina, Responsabile organizzativa di CuntaTerra - ma è anche il giorno della Global March to Gaza, un movimento globale con migliaia di attivisti che, da tutto il mondo, vogliono arrivare al valico di Rafah, al confine con l'Egitto, con l’obiettivo di chiedere la fine del genocidio del popolo palestinese. Una missione non facile e di ora in ora giungono notizie di continui respingimenti e rimpatri, soprattutto degli attivisti occidentali. CuntaTerra sostiene ufficialmente questo movimento, non siamo presenti fisicamente, ma con tutto il nostro cuore e le nostre anime siamo insieme alla carovana pacifista e ai fratelli palestinesi. La CuntaFesta, come sempre, sarà gioia, condivisione e convivialità ma per noi è un dovere morale raccontare quello che sta succedendo a Gaza e lo faremo anche con le testimonianze dirette dei portavoce delle delegazioni italiane della Global March To Gaza che raggiungeremo in collegamento telefonico.